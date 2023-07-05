Представлен новый трейлер приключенческого 3D-экшена Dark Life Excalibur ©

Dark Life Excalibur, новая видеоигра для PS5 и Steam, разработанная Zero Studios, — это история создания легендераного мяча короля Артура Экскалибур. Между прочим, очень мрачная и очень душевная история. Потому что это не сказка про круглые столы, благородных рыцарей и милых девиц.

Dark Life Excalibur – это экшен от третьего лица, который можно отнести к жанру эпического фэнтези. Ее разработчики не скрывают большой преданности Хидэтаке Миядзаки, поэтому хотели вывести свою личную версию Dark Souls на сюжет с европейскими основополагающими красками.

Не Артур будет владеть этим Экскалибуром, а Арон, человек, который должен сразиться с Йорком, королем гигантов, который разрушил все, что придавало смысл его жизни. Чтобы победить своих довольно неприятных хозяев, ему придется выковать уникальный меч. Если Арон отнесется к этому серьезно, окажется, что то, что он выковывает, — это Экскалибур, оружие, которое столетия спустя обретет известность, которую мы знаем.

Чтобы сделать такую зверскую вещь, нужно хорошее сырье. Сталь? Нет, это для слабаков. Материал Excalibur — зверство. Надо сказать, что Арон уже с колыбели наделен хорошей дозой зверства. Но увеличивать его ему придется, выпотрошив все новых и новых ужасающих тварей, в основе которых лежит зверство, ведь это валюта этого мира. Фрагменты зверства можно использовать для повышения уровня или улучшения для вашего меча. Благодаря этому и другим коллекционным предметам, таким как молния, огонь или руны, вы можете настроить четыре части своего меча и улучшить кровавые способности Арона.

Чтобы достичь всего этого, вам предстоит исследовать огромный мир, разделенный на зоны с уродливыми врагами и мини-боссами, которые заставят вас задуматься «если это мини, то какие будут обычные боссы».