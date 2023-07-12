История игры Dark Souls на вашей книжной полке

Издательство "Бомбора" (входит в "Эксмо") в рамках серии "Легендарные компьютерные игры" выпустило гримуар, раскрывающий тайны создания Dark Souls - знаменитой компьютерной игры. Dark Souls: за гранью смерти. Книга 1. История создания Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls II
На сегодняшний день сага Dark Souls является одной из важнейших в игровой индустрии. Она положила начало целому поджанру soulslike, а ее игры хорошо известны сложностью прохождения и богатой, загадочной вселенной.
Эта книга позволит вам заглянуть за кулисы создания культовой франшизы. Дамьен Мешери и Сильвен Ромье описывают боевые механики и необычный лор, рассуждают о персонажах и сюжетах первых трех игр: Demon's Souls, Dark Souls и Dark Souls II. Игровой процесс, вселенная, музыка, тематика, наследие — все изучено вплоть до мельчайших деталей.
Узнайте, как разрабатывалась серия Souls, как ее воспринимало игровое сообщество и как она стала классикой и добилась такого фантастического успеха!
Эта книга — и сама своего рода Dark Souls от мира книг. Она не объяснит необъятный феномен Dark Souls полностью, но подскажет, в каком направлении думать, подкинет первые веточки для костра. Все самое важное для начала пути здесь есть: за что и как Dark Souls наказывает игроков, о чем говорит, почему так путано, а главное — как Хидэтака Миядзаки все это придумал. Это база, это знать надо. — Денис Майоров, редактор disgustingmen.com
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