По слухам, в производство запущен аниме-сериал по мотивам Dark Souls

Согласно сообщению портала GiantFreakingRobot, компания Netflix якобы планирует создание аниме-сериала по игре Dark Souls от FromSoftware.
Подробности довольно скудны, но "проверенные и надежные" источники утверждают, что экранизация будет посвящена событиям первой Dark Souls, вышедшей в 2011 году, и расскажет о подвигах избранной нежити в мрачном фэнтезийном мире Лордран.
Однако мы хотели бы заметить, что к этой информации следует относиться с осторожностью. GiantFreakingRobot - это портал, который в прошлом не раз правильно угадывал некоторые вещи, например, камео Николаса Кейджа в роли Супермена во "Флэше" или присутствие Уиллема Дэфо в актерском составе "Битлджуса 2", что делает этот слух заслуживающим внимания, но он также неоднократно ошибался, поэтому его нельзя считать на 100% надежным сайтом.
В конце концов, Netflix уже выпускал анимационные сериалы по мотивам различных видеоигр, таких как Castlevania: Nocturne, Arcane, Cyberpunk: Edgerunners, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix (Far Cry), так что возможная адаптация первой Dark Souls может оказаться не такой уж немыслимой, хотя, конечно, сложной. Игра обладает глубокой и увлекательной историей, но при этом в значительной степени опирается на неявное и нечеткое повествование, поэтому для переноса ее на малый экран, скорее всего, потребуется внести ряд изменений.
Если будет на подобии Берсерка, то я только за
Нетфликс? Буэээ. Лучше бы сделали еще одну часть.