Для Dark Souls 3 стал доступен мод, добавляющий бесшовный кооператив

Ранее в этом месяце сообщалось о моде для Dark Souls 3, который добавит в игру бесшовный кооператив. Сегодня этот мод стал доступен для загрузки.

Если говорить более подробно, мод Seamless Co-Op позволяет вам играть с друзьями на протяжении всей игры без ограничений. Благодаря этому теоретически возможно пройти игру от обучения до финального босса полностью за один сеанс совместной игры.

Важно отметить, что если игрок умрет, он возродится в том же мире у последнего костра, у которого он отдыхал. Сеанс не будет завершен. Более того, победа над боссами и зачистка областей больше не отправляет кооперативников домой.

Все туманные стены/барьеры, которые обычно ограничивают многопользовательскую зону, исчезли, и все диалоги и разговоры NPC будут синхронизированы. Когда один игрок отдыхает у костра, состояние мира сбрасывается для всех игроков. Кроме того, события игрового прогресса, завершенные в сетевой игре, также будут продвигать игру в вашем собственном мире.

Мод поддерживает до шести игроков. Это означает, что вы можете играть в кооперативе с пятью друзьями. И это еще не все. Мод перерабатывает систему одноранговых соединений Dark Souls 3, используя новый сетевой API Steam. Таким образом, вы должны ожидать более стабильного и надежного многопользовательского опыта.