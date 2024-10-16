Бета-обновление Darksiders 2 для ПК принесло статтеры компиляции шейдеров

Как сообщалсь в прошлом месяце, для Darksiders 2 Deathinitive Edition на ПК планировалось выпустить бесплатное обновление. Этот патч обещал добавить трассировку лучей для улучшения графики игры. Обновление стало доступно в бета-версии и принесло заикания компиляции шейдеров в игре, в которой изначально их не было.

Darksiders 2 Deathinitive Edition использовала DX9.0c. Однако этот патч обновляет движок для использования DX12, что и приводит к заиканиям.

Однако, стоит отметить, что Darksiders 2 также страдала от статтеров при передвижении.Тем не менее, из-за этого обновления теперь в игре есть как статтеры при передвижении, так и компиляции шейдеров. Кроме того, бета-обновление не содержит никаких настроек трассировки лучей, так что на данный момент их активировать нельзя.

Кроме того, в игре все еще есть все ошибки, которые преследовали ее Deathinitive Edition. Согласно многочисленным сообщениям, разработчики не сделали никаких серьезных исправлений.

Хорошая новость в том, что этот патч находится в бета-ветке. Это означает, что разработчики могут улучшить ситуацию, когда он станет общедоступным.