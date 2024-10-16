Бета-обновление Darksiders 2 для ПК принесло статтеры компиляции шейдеров

Как сообщалсь в прошлом месяце, для Darksiders 2 Deathinitive Edition на ПК планировалось выпустить бесплатное обновление. Этот патч обещал добавить трассировку лучей для улучшения графики игры. Обновление стало доступно в бета-версии и принесло заикания компиляции шейдеров в игре, в которой изначально их не было.
Darksiders 2 Deathinitive Edition использовала DX9.0c. Однако этот патч обновляет движок для использования DX12, что и приводит к заиканиям.
Однако, стоит отметить, что Darksiders 2 также страдала от статтеров при передвижении.Тем не менее, из-за этого обновления теперь в игре есть как статтеры при передвижении, так и компиляции шейдеров. Кроме того, бета-обновление не содержит никаких настроек трассировки лучей, так что на данный момент их активировать нельзя.
Кроме того, в игре все еще есть все ошибки, которые преследовали ее Deathinitive Edition. Согласно многочисленным сообщениям, разработчики не сделали никаких серьезных исправлений.
Хорошая новость в том, что этот патч находится в бета-ветке. Это означает, что разработчики могут улучшить ситуацию, когда он станет общедоступным.
попробовал... Да вернулись "потерянные" спецэффекты, улучшилась общая картинка, но прибавились тормоза. переустановил, т.к. откат не поможет. уж лучше дождаться релиза патча.