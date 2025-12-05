Стратегия DarkSwitch получила дату релиза и музыку от легендарного Акиры Ямаоки

Акира Ямаока — фигура для игровой индустрии монументальная и вряд ли о нём кто-то не слышал. Мы привыкли вздрагивать от его фирменного "скрежещущего" стиля в Silent Hill и наслаждаться меланхоличным роком в психологических триллерах. Казалось, мэтр прочно занял нишу хорроров и мистики, изредка заглядывая в динамичные экшены. Однако творческий путь неисповедим: легендарный композитор неожиданно сменил амплуа и взялся за написание саундтрека для комплексной градостроительной стратегии.

На прошедшей презентации PC Gaming Show: Most Wanted студия Cyber Temple представила новый трейлер своего проекта DarkSwitch. Ролик не только продемонстрировал масштаб игры, но и раскрыл официальную дату выхода. Кроме того в трейлере можно ощутить первый музыкальные композиции игры от Акиры Ямаоки. Симулятор эльфийской колонии станет доступен в Steam 12 марта 2026 года.

DarkSwitch сочетает в себе элементы «Tower Defense» и экономической стратегии. Игрокам предстоит построить вертикальную утопию вокруг исполинского древнего дерева. Трейлер показал сложную логистическую сеть: поселение пронизано фуникулерами, канатными дорогами и системой шкивов для доставки грузов, а в небе курсируют воздушные суда.

Однако за внешним спокойствием скрывается угроза. Игровой процесс напоминает серию Frostpunk: туман здесь «сеет страх», и из него регулярно появляются искаженные существа, с которыми придется сражаться. Игроков ждет более 80 уникальных зданий, режим песочницы и система тяжелых моральных выборов, от которых будет зависеть выживание целого народа.