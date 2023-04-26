Авторы Darkwood работают над тактической спортивной игрой ©

Разработчики из студии Acid Wizard сосредоточились на новом проекте и ищут специалистов для расширения команды. Однако после отличного приема игры в жанре ужасов на выживание, действие которой происходит в таинственном лесу, может показаться неожиданным, что команда планирует разработать спортивную игру.

Darkwood - это атмосферная игра в жанре хоррора, которая впервые дебютировала на рынке в 2017 году - проект был успешно профинансирован с помощью краудфандинговой кампании, собравшей более 57 000 долларов. После нескольких лет доработки игры вместе с сообществом пришло время релиза. Когда игра была выпущена на ПК, поляки снова удивили, сделав последствия своей работы доступными на торрентах и призвав людей покупать игры из легальных источников. В конце 2022 года игру смогли оценить владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Сейчас Acid Wizard Studio уже работает над новым проектом, который значительно отличается от мрачного и сложного Darkwood. На сайте SkillShot.co.uk была опубликована вакансия на должность UI Designer, в котором мы узнаем первые подробности проекта - оказывается, поляки работают над спортивной игрой. Большое любопытство вызывает краткое описание, указывающее на название "о детях, которые играют в футбол в польских дворах в 1990-е годы".

Привет, мы в Acid Wizard Studio (возможно, вы знаете нас по Darkwood) ищем опытного UI-мастера, который поможет переделать интерфейс нашей новой игры. Это тактическая "спортивная" игра о детях, играющих в футбол на польских задних дворах в 1990-х годах.

Нам придется еще немного подождать официального анонса или фрагментов геймплея, но и эта отрывочная информация уже может заинтересовать некоторых игроков.