Разработчики Date Everything! вынуждены перенести дату выхода игры на 2025 год

Как оказалось, любителям необычных игр-симуляторов придётся запастись терпением. Выход новой игры Date Everything! от создателей Sassy Chap Games и Team17 перенесён на более позднюю дату. Вместо первоначально озвученной даты 24 октября 2024 года, игра увидит свет лишь 14 февраля 2025 года. Однако, если честно, такая дата премьеры как нельзя лучше подходит под романтический формат игры.

О чём эта игра? Просто представьте, что вы вдруг лишаетесь работы из-за повсеместной автоматизации с применением искусственного интеллекта, а ваша личная жизнь летит под откос. И вдруг, словно по мановению волшебной палочки, вам в руки попадает загадочный гаджет — очки под названием «датевиаторы». Стоит лишь надеть их, как весь мир вокруг оживает. Самые обычные предметы домашнего обихода превращаются в потенциальных спутников жизни.

Создатели Date Everything! предоставили игрокам поистине безграничный простор для фантазии, позволяя выбирать среди огромного разнообразия персонажей для построения отношений. К примеру, геймеры смогут сходить на свидание со шкафом, закрутить страстный роман с холодильником или же завести нежную дружбу с робопылесосом. Среди других неожиданных вариантов для свиданий разработчики упоминают кровать, пожарную сигнализацию и даже корзину для грязного белья.