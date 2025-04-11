ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Date Everything! 17.06.2025
Адвенчура, Инди, Другой симулятор
3.9 11 оценок

Симулятор необычных романтических похождений Date Everything! обзавёлся точной датой выхода

Lunersun Lunersun

Разработчики из Sassy Chap Games определились с датой выхода своего странноватого симулятора свиданий Date Everything! — игра появится 17 июня сразу на всех популярных платформах: ПК в Steam, PlayStation 5, Xbox Series S/X и на Nintendo Switch.

По сюжету, главному герою достаются какие-то чудо-очки, надев которые он вдруг начинает видеть потенциальных партнёров... в обычных домашних вещах. Так что придётся строить отношения с пылесосами, вентиляторами, мусорными пакетами и прочими предметами.

Разработчики, кстати, явно не поскупились на контент. Для общения доступна сотня разных вещей, и для каждой приготовили минимум три концовки — от дружбы и любви до откровенной ненависти. Сценарий игры, если верить разработчикам, растянулся на 1,2 миллиона слов, а саундтрек будет играть больше 4 часов.

5
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
KabbalisticJerry
Для общения доступна сотня разных вещей, и для каждой приготовили минимум три концовки — от дружбы и любви до откровенной ненависти

Даже не знаю, что хуже... Если унитаз тебя полюбит или возненавидит...
А вообще если ты разговариваешь с предметами, то это пол беды, а вот если они тебе отвечают, то тут главное предупредить об этом окружающих))