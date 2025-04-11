Симулятор необычных романтических похождений Date Everything! обзавёлся точной датой выхода

Разработчики из Sassy Chap Games определились с датой выхода своего странноватого симулятора свиданий Date Everything! — игра появится 17 июня сразу на всех популярных платформах: ПК в Steam, PlayStation 5, Xbox Series S/X и на Nintendo Switch.

По сюжету, главному герою достаются какие-то чудо-очки, надев которые он вдруг начинает видеть потенциальных партнёров... в обычных домашних вещах. Так что придётся строить отношения с пылесосами, вентиляторами, мусорными пакетами и прочими предметами.

Разработчики, кстати, явно не поскупились на контент. Для общения доступна сотня разных вещей, и для каждой приготовили минимум три концовки — от дружбы и любви до откровенной ненависти. Сценарий игры, если верить разработчикам, растянулся на 1,2 миллиона слов, а саундтрек будет играть больше 4 часов.