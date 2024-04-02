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Dave The Diver 27.10.2022
Адвенчура, Инди
8.3 126 оценок

Dave The Diver для PS5, PS4 выйдет 16 апреля

monk70
Новости

Minirocket выпустит Dave The Diver для PlayStation 5 и PlayStation 4 16 апреля, сообщил разработчик. Она также будет доступна как часть каталога игр PlayStation Plus.

Dave The Diver впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam 27 октября 2022 года, за ней последовал полный релиз для ПК 28 июня 2023 года и для Switch 26 октября 2023 года.

Dave The Diver — это уникальное гибридное океанское приключение, в котором исследование океана сочетается с управлением суши-рестораном. В основе игры лежит основной игровой процесс, повествование, персонажи и увлекательные мини-игры.

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Dave The Diver
27.10.2022
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