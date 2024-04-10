Sony выпустила трейлер Dave the Diver с особенностями DualSense

ПК-хит Dave the Diver скоро выйдет на консолях PlayStation и в PlayStation Plus. Sony подтвердила, что игра будет использовать возможности DualSense.
Вскоре Sony должна предоставить подробную информацию о предложении PS Plus на апрель. Конечно, речь идет о вариантах Extra и Premium. Одной из игр, которую предложит японская корпорация, является Dave the Diver — игра, завоевавшая огромную популярность в Steam.
Dave the Diver — игра о дайвере, который по вечерам управляет рестораном. Не позволяйте пиксельной графике ввести вас в заблуждение: проект студии Mintrocket получил множество отличных отзывов. Из почти 90 000 отзывов в Steam 97% являются положительными. Sony выпустила новый трейлер, демонстрирующий мощь контроллера DualSense.
Игроки смогут почувствовать разницу благодаря использованию адаптивных триггеров, например при использовании гарпуна. Также используются тактильные вибрации, которые сделают путешествие на глубине еще более захватывающим. Мы почувствуем это не только во время плавания, но и при выполнении других действий. Также будет использоваться динамик контроллера.