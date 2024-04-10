Sony выпустила трейлер Dave the Diver с особенностями DualSense

Погрузитесь в морское приключение вместе с отважным дайвером по имени Дейв. Действие разворачивается в живописном прибрежном городке, где главный герой и его друзья занимаются исследованием удивительного подводного мира.

Днём энергичный Дейв в компании трёх колоритных напарников ныряет в лазурные воды океана, добираясь до самых потаённых уголков морского дна. Там обитают фантастические существа — от миниатюрных экзотических рыбок до гигантских чудовищ. Рискуя столкнуться с опасностями, исследователи ищут древние артефакты, разгадывают морские тайны и собирают редчайшие ингредиенты.

А ночью наши герои управляют популярным ресторанчиком морепродуктов. Секретом его успеха являются изысканные блюда из свежайших даров океана, ловко приготовленные Дейвом и компанией. Для привлечения посетителей им приходится постоянно обновлять меню, экспериментируя с экзотическими находками со дна моря.

Чем глубже ныряет Дейв, тем ценнее его находки. Но и опасности там подстерегают немалые. Ведь в самой бездне обитает таинственное и зловещее существо. Чтобы раскрыть все загадки подводного царства, героям потребуется новейшее снаряжение для дайвинга. А деньги на него можно заработать, лишь превратив свой ресторан в самое модное место в городе.

Сумеете ли вы распутать клубок подводных тайн, одновременно ведя прибыльный бизнес? Рискнёте ли спуститься в самую бездну навстречу неизвестному ужасу?