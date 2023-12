Авторы DayZ публично высмеяли создателей The Day Before

В официальном аккаунте DayZ появилось сообщение об «успешном праздновании» 10-летия игры. Разработчики намеренно стилизовали свое сообщение под другой анонс — о закрытии студии Fntastic. И сопроводили его смеющимся смайликом.

11 декабря студия Fntastic, ответственная за The Day Before, объявила о своем закрытии. Продажи экшена в первые три дня после релиза оказались крайне низкими, поэтому средств на дальнейшую разработку нет. Все уже заработанные деньги Fntastic потратит на то, чтобы вернуть долги.

DayZ вышла в раннем доступе 16 декабря 2013, но версии 1.0 пришлось ждать аж до 2018 года. Авторы отметили, что смогли дойти до релиза благодаря поддержке фанатов, а также приложили краткую хронологию событий — как и Fntastic, объявившая о закрытии.

Вероятно, авторы DayZ обратили внимание на The Day Before из-за большого сходства обеих игр. Некоторые геймеры даже верили, что шутер от российской студии «во всем будет лучше» DayZ. На проверку этой теории ушло всего 4 дня: столько времени понадобилось авторам The Day Before, чтобы растерять всех игроков и объявить о закрытии студии.