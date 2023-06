Новые скриншоты и тизер-трейлер шутера The Day Before ©

Долгожданный MMO-шутер на выживание The Day Before от компании Fntastic получил новый тизер-трейлер, а также несколько новых подробностей игрового процесса.

Вы можете посмотреть короткий, но, тем не менее, привлекательный трейлер ниже. Вместе с трейлером было опубликовано новое интервью с разработчиком игры "Fntastic", в котором раскрываются некоторые дополнительные детали игрового процесса, а также информация о консольном релизе игры и возможной бета-версии.

Игра The Day Before, вдохновленная такими играми, как The Last of Us и The Division, представляет собой постапокалиптический MMO-шутер на выживание с открытым миром, в котором игроки исследуют город небоскребов "New Fortune City".

"The Day Before - это постапокалиптическая песочница с открытым миром", - сказал разработчик, отвечая на вопрос об основном геймплее игры и о том, будут ли в ней сюжетные миссии. "Здесь у игроков будет возможность полностью погрузиться в этот новый мир, исследуя огромный город-небоскреб под названием New Fortune City, покупая дома и транспортные средства и создавая по пути уникальные, личные истории. Хотя наша игра в основном ориентирована на борьбу игрока с игроком, мы также включим в нее задания, направленные на восстановление общества. В The Day Before судьба человечества действительно находится в ваших руках".

Мы знаем, что The Day Before выйдет на ПК 10 ноября после того, как в начале этого года была отложена из-за проблем с торговой маркой, но что насчет версии игры для консолей следующего поколения? По словам разработчика, первоначально команда сосредоточилась на версии для ПК, но консольные версии действительно планируются.

Более подробная информация о версиях для PS5/XSX будет предоставлена после выхода игры на ПК. "Мы рады подтвердить, что The Day Before выйдет сначала на ПК, запланированный на 10 ноября", - заявила команда в интервью. "Сразу после релиза мы поделимся дорожной картой грядущих обновлений, чтобы наши игроки были вовлечены и заинтересованы. Эта дорожная карта будет включать новые функции и дополнения к контенту, подчеркивая наше стремление к непрерывному развитию игры. Вначале мы сосредоточимся на платформе ПК, но будьте уверены, на очереди - консольные версии. Даты выхода консольных версий будут объявлены вскоре после запуска на ПК, так что следите за обновлениями".

Интересно, что команда также планирует закрытое бета-тестирование игры. "Хотя мы не рассматриваем возможность выпуска раннего доступа, мы планируем провести этап закрытого бета-тестирования до запуска игры".