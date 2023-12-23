Слух: разработчики The Day Before ушли в мобильный гейминг

Студия Fntastic может начать разрабатывать игры для мобильных устройств. Слухом поделился портал VGTimes в Telegram-канале.
Речь идёт о разработчиках Эдуарде и Айсене Готовцевых, которые занимались созданием печально известного шутера The Day Before, а также The Wild Eight, Dead Dozen и других игр. По слухам братья звали бывших сотрудников студии на новый проект.
Напомним, релиз The Day Before состоялся 7 декабря 2023 года в раннем доступе. Стоимость игры составила 1 300 рублей. Сразу после выхода на разработчиков обрушился шквал критику из-за сырого состояния тайтла.
После этого рейтинг MMO-шутера стали занижать не только в Steam, но и на многих агрегаторах оценок. Многие игроки потребовали вернуть деньги за покупку игры.
Ранее стало известно, что геймеры начали терять доступ к зомби-шутеру The Day Before в цифровом магазине Steam. Информация об этом появилась на странице сообщества тайтла. Дело касается копий, полученных с помощью игровых ключей активации.
осспппдиии...
так они и есть мобильные.
можно не надо больше новостей про двух якутов???
ну пажаааалста
Мобильный гейминг это их максимум. Зачем было браться за неподсильный проект, раз потом жаловались что игры создавать очень сложно. Или хотя бы игру попроще создали бы тихо и не пиарили её на весь мир, так понемногу доделали бы её и все норм было. А не так чтобы обманывать людей тем чего нету.
ААааахахахаахах. Тут пол сайта такое заливает а ты спрашиваешь. То железо щас начнут делать не хуже эпл или амд. То игры тысячелетия. То в 22 году писали что без газа неона все производство чипов по миру закроется) Или вот из последнего как продажи пс5 подскочили и стали выше в этом году) С теми то ценами блэт стали выше. Не ну не умора ли. Это как у одного дедушки яйца пропали не потому что нет производства а потому что люди стали очень много зарабатывать вот и смели с полок. Кредитов видимо для этого набирают.