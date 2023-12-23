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The Day Before 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Выживание, MMO, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
5 606 оценок

Слух: разработчики The Day Before ушли в мобильный гейминг

Simple Jack
Новости

Студия Fntastic может начать разрабатывать игры для мобильных устройств. Слухом поделился портал VGTimes в Telegram-канале.

Речь идёт о разработчиках Эдуарде и Айсене Готовцевых, которые занимались созданием печально известного шутера The Day Before, а также The Wild Eight, Dead Dozen и других игр. По слухам братья звали бывших сотрудников студии на новый проект.

Напомним, релиз The Day Before состоялся 7 декабря 2023 года в раннем доступе. Стоимость игры составила 1 300 рублей. Сразу после выхода на разработчиков обрушился шквал критику из-за сырого состояния тайтла.

После этого рейтинг MMO-шутера стали занижать не только в Steam, но и на многих агрегаторах оценок. Многие игроки потребовали вернуть деньги за покупку игры.

Ранее стало известно, что геймеры начали терять доступ к зомби-шутеру The Day Before в цифровом магазине Steam. Информация об этом появилась на странице сообщества тайтла. Дело касается копий, полученных с помощью игровых ключей активации.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
saksnboom

осспппдиии...
так они и есть мобильные.
можно не надо больше новостей про двух якутов???
ну пажаааалста

0
Snake2105

Мобильный гейминг это их максимум. Зачем было браться за неподсильный проект, раз потом жаловались что игры создавать очень сложно. Или хотя бы игру попроще создали бы тихо и не пиарили её на весь мир, так понемногу доделали бы её и все норм было. А не так чтобы обманывать людей тем чего нету.

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KrolikAlkogolik

ААааахахахаахах. Тут пол сайта такое заливает а ты спрашиваешь. То железо щас начнут делать не хуже эпл или амд. То игры тысячелетия. То в 22 году писали что без газа неона все производство чипов по миру закроется) Или вот из последнего как продажи пс5 подскочили и стали выше в этом году) С теми то ценами блэт стали выше. Не ну не умора ли. Это как у одного дедушки яйца пропали не потому что нет производства а потому что люди стали очень много зарабатывать вот и смели с полок. Кредитов видимо для этого набирают.

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