Слух: разработчики The Day Before ушли в мобильный гейминг

Студия Fntastic может начать разрабатывать игры для мобильных устройств. Слухом поделился портал VGTimes в Telegram-канале.

Речь идёт о разработчиках Эдуарде и Айсене Готовцевых, которые занимались созданием печально известного шутера The Day Before, а также The Wild Eight, Dead Dozen и других игр. По слухам братья звали бывших сотрудников студии на новый проект.

Напомним, релиз The Day Before состоялся 7 декабря 2023 года в раннем доступе. Стоимость игры составила 1 300 рублей. Сразу после выхода на разработчиков обрушился шквал критику из-за сырого состояния тайтла.

После этого рейтинг MMO-шутера стали занижать не только в Steam, но и на многих агрегаторах оценок. Многие игроки потребовали вернуть деньги за покупку игры.

Ранее стало известно, что геймеры начали терять доступ к зомби-шутеру The Day Before в цифровом магазине Steam. Информация об этом появилась на странице сообщества тайтла. Дело касается копий, полученных с помощью игровых ключей активации.