Days Gone получил обновление на ПК, доступное всем игрокам

Сегодня состоялся релиз ремастера Days Gone, а также дополнения Broken Road на ПК. Кроме того, базовая версия игры в Steam получила обновление на 35 ГБ, доступное всем игрокам.

Основные изменения:

• Поддержка тактильной отдачи DualSense;

• Новое моделирование неба с использованием озона и спектрального освещения: улучшает общий цветовой тон и обеспечивает более точную оценку интенсивности освещения неба и солнечного света;

• Освещение ночью стало значительно темнее;

• Улучшено непрямое освещение пространства экрана и эффекты затенения окружающей среды;

• Увеличено в два раза разрешение карт теней при максимальном значении качества теней;