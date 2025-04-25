Days Gone получил обновление на ПК, доступное всем игрокам

Сегодня состоялся релиз ремастера Days Gone, а также дополнения Broken Road на ПК. Кроме того, базовая версия игры в Steam получила обновление на 35 ГБ, доступное всем игрокам.
Основные изменения:
• Поддержка тактильной отдачи DualSense;
• Новое моделирование неба с использованием озона и спектрального освещения: улучшает общий цветовой тон и обеспечивает более точную оценку интенсивности освещения неба и солнечного света;
• Освещение ночью стало значительно темнее;
• Улучшено непрямое освещение пространства экрана и эффекты затенения окружающей среды;
• Увеличено в два раза разрешение карт теней при максимальном значении качества теней;
кому упал этот дувал сенс? любителям с кабелем у розетки сидеть?
Давно уже блютуз поддерживается. И тактильная отдача офигенная, это не дроч* с клавой ,мышью, сел на диван и играешь с кайфом
Эммм.4-5 часов и нет проблем.Ты сутками сидишь ?Работа сон это не твое?))
Глупости... у меня вот джойстиков всяких блатных - завались... Но после курков и качества вибро на DualSense - что то вообще нафиг ничего не заходит из них... при том, что есть и подороже его и значительно в "коллекции".
каким накуй кабелем у розетке,ты че несешь то?))) на пк только геймпадом от пс5 и пользуюсь всегда,отвык давно уже от клавы с мышью и сидеть впритык у мониторчика.... зарядки хватает надолго,столько не высидишь....все игры уже под геймпады заточены.....
Как раз обновляююююсь!
есть у меня в стиме она,как раз перепрохожу сейчас,вот пишут поддержка на пк 4к,а что до этого не было?))) все старые и древние игры на пк 4к поддерживают,со времен резидента 4го оригинального. в дэйс гон играю в 4к,в чем прикол? это в описании пишут именно для пк.....
Вместо того, чтобы как-то развеять духоту, переработать систему оружия, добавить какой-то износ исходя из качества, добавить геймпелйного разнообразия и побочных активностей, они смоделировали небо с использованием озона. Тоесть решейд фильтр слепленный на коленке школьником из первых модов на РС нексусе.
И эти дегенераты еще надеються что им дадут денег на продолжение. Больные ублюдки.
Так всёж бесплатно
В киберпанке тоже бесплатно. В видьмаке не помню, вроде что-то перерабатывали. В ассасиине-викинге тоже бесплатно новые режимы и даже новые карты.
в кибербаге бесплатно потому что там за фуллпрайс продавали альфу-версию, а не полноценную игру
Но ж доделали? А разработчик этой игры вместо того что бы поработать хоть над чем-то, только трепал языком, какие они бедные нещастные и какая плохая Sonya которую трудно удовлетворить. Даже сраные юбейсофт выкатывали патчи и некстгенн апдейты для всех своих игр абсолютно бесплатно.
Всё что ты перечислил - это должно быть на релизе.
Спасибо не надо.. Могли бы и не заморачиваться с этой игрой. Ничего нового не добавили, а в графическом плане, эти мелкие улучшения не дадут желания снова в неё играть.
Пох на хейтеров. Жанр, боёвка, стрельба, стелс, мир, сюжет всё нравится. Мне очень нравятся, даже малейшие обновления :D
скрывая косяки и вызывая необходимость добавить контраста и яркости игроком.
чудеса лапшевашанья.
не вижу смысла качать я и оригинал не проходил
ты определись качаешь или нет
😂
посмотрел сравнение и вес 62.92 GB чот перехотилось качать
твою аватарку нужно замылить на такой ужас позор не можно смотреть
это русский сайт и на аватарке царь этой земли, уважай
Фигня какая то а не обновление. Хотя бы новую сюжетную миссию завезли или какую-нибудь активность на карте. А так тупо ничего нового
так это завезли в платном обновлении. за 10 баксов там и режимы новые и ещё чё то
почему ничего?по мне так хуже стало) играю вот полдня то старую,то новую версию, и по мне так кроме дневного освещения, все стало хуже
Капец они даже маштабирование типа длсс или фср не добавили. Мне кажется там 2 индуса за неделю чуть подакрутили это ночное освещение и майку постирали и всё епта это ремастер покупайте.
Зачем ремастерить то, что уже отлично выглядит? 🥱 // Василий Горский
Ретехе добавить // Aleksei Zayats
То есть если у меня в стиме есть оригинал , то ремастер получаю бесплатно ?
визуальный да, а доп режимы платные
Спасибо!
На халяву можно его накатить в стим?
обнова бесплатная, а доп режимы платные
качаю ради нового режима, одиночка очень большая и местами нудная особенно с миссиями слежка.
«Натиск орды» – новый режим, состоящий исключительно из побоищ
Это совершенно иной взгляд на «Жизнь после»! «Натиск орды» станет для игроков настоящей проверкой на прочность: здесь ваша задача – как можно дольше продержаться в живых, отбиваясь от все более многочисленных орд, а также врагов иного рода, таких как другие уцелевшие люди и эволюционировавшие фрики.
Борьба пройдет на территории регионов, уже знакомых вам по сюжетному режиму: среди них Каскады, Белнап, Лост-Лейк и Крейтер-Лейк. Но имейте в виду: этот мир жаждет вашей смерти. Вы должны проложить себе путь сквозь полчища врагов, и каждая новая схватка будет труднее предыдущей. Повышая свой уровень, вы будете зарабатывать награды, например возможность сыграть за других героев, новые нашивки, а также уникальные инъекции, радикально меняющие ваши игровые возможности.
Зря они поменяли цветовую гамму , и ночь сделали слишком тёмной.
Не все играют по ночам, а днём, ночью в игре,
Ничего не будет видно, на мониторах и телевизорах, // Александр Дельтазавр
Сони занять нечем ? Есть куча игр с пс3 которая просто утеряна за отсутствия обратной совместимости, но зачем мы вам ещё раз впарим то что и так выглядит нормально.