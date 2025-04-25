Сегодня состоялся релиз ремастера Days Gone. PC-версия уже появилась в сети.
За $10 ремастер предложит игрокам улучшенную графику, поддержку Dualsense, а так же дополнение Broken Road, которое добавляет в игру новые режимы:
- Horde Assault — аркадный режим выживания;
- Режим Permadeath;
- Режим скоростного прохождения;
- Улучшенный режим фото;
Days Gone Remastered доступна на PC и PS5 25 апреля.
Молодцы сони патчи продают
Ну может для того чтобы дать игре 2 шанс, если продажи будут хорошими то сделают продолжение
А ну 6 миллионов проданных копий для Сони на пс4 это так мало.......а стоп Сони оценки не очень понравились.....xD
Какой второй шанс, ахах? Жадная сволота продает за червонец решейд с парочкой фич.
а что не так? к 10ым годам стим планировал моды продавать, тока тогда ему это не дали сделать
но моды и щас продаются платно и их покупают
с чего бы таким улучшениям не быть тоже платными?
Она и без ремастера отличная игра, просто сони вместо старых игр со времен пс 3 которые реально все хотят, тратит время и деньги на игры которые и так нормально выглядят типа харайзена, не так давно вышедшие.
Кто тут писал, что бесплатно дадут, кто покупал оригинал на ПК? Покупайте ненужный ремастер, за 10 бакинских. Жадная контора Соня, болтяру тебе на все лицо! 😉😆
Как я понял все улучшения графона на пк бесплатные, за деньги только дополнение Broken Road и то оно в казахстанском стиме всего 360 рублей стоит.
дюнева стоит? нет, значит бемплатно
Все так и есть. А нытики в шары лупятся.
Нахера, а главное зачем, не понятно…
Никто его не просил, но он состоялся. Когда сиквел, гады (Sony)?
ну видимо когда это скупят - я так понял они проверяют реально нужна игра или можно дальше не чего не делать.
ДГ-скучненький середнячок, по всем показателям, но такого издевательства он не заслужил, уж лучше бы действительно выпустили вторую часть.
субъективное ничем не доказанное мнение.
Игра вроде многим понравилась, ремейка нет и не планируют, но ремастер давайте запилим, только зачем? Игра и так отлично смотрелась, я думаю даже разницы особо не заметишь, короче сказочные долба**. Что тут скажешь, сони контора ********.
какой позор((( насколько дергадировал геймдев,что на вполне свежую игру ремастер делают,я понимаю там обливион которой почти 20 лет,но тут,жесть...
шас скачаю
я не понял, ремастер на пк вышел? или только патч? чиво???
патч
Лишь бы не испортили ничего. Как показывает практика, в современных ремастерах обязательно что-то ухудшают. Тем более, что за годы, прошедшие с момента релиза оригинальной Days Gone, японцы окончательно прогнулись под глобалистов и DEI.
Так я не понял для владельцев оригинала ремастер будет бесплатным ? А кто купит получат доп фишки аркадного режима? Или как?
плати.
уже заплатил..хватит
Графика только обновится
Отлично, теперь пройду игру, когда-то начинал и так не прошел. Тем более В580 вчера приехала, карта огонь 🔥
по поводу графики, она итак просто обновится, а за 10 баксов просто режимы разные можно купить и новый уровень сложности
уже даже скопипастить не могут
Во, в это мы играем.
Так Дуалсенс и в ориге работал же
Уже ремастер, даже до оригинал не добрался.
За платить патч нахер сдался
а кто вас всех просит покупать млять? торами пользоваться мать не научила?