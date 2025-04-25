ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 5 445 оценок

Состоялся релиз ремастера Days Gone

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз ремастера Days Gone. PC-версия уже появилась в сети.

За $10 ремастер предложит игрокам улучшенную графику, поддержку Dualsense, а так же дополнение Broken Road, которое добавляет в игру новые режимы:

  • Horde Assault — аркадный режим выживания;
  • Режим Permadeath;
  • Режим скоростного прохождения;
  • Улучшенный режим фото;

Days Gone Remastered доступна на PC и PS5 25 апреля.

25
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Nodas

Молодцы сони патчи продают

21
CRAZY rock GAME

Ну может для того чтобы дать игре 2 шанс, если продажи будут хорошими то сделают продолжение

18
potemkin2021 CRAZY rock GAME

А ну 6 миллионов проданных копий для Сони на пс4 это так мало.......а стоп Сони оценки не очень понравились.....xD

5
Deathdoor CRAZY rock GAME

Какой второй шанс, ахах? Жадная сволота продает за червонец решейд с парочкой фич.

9
JohnTornton

а что не так? к 10ым годам стим планировал моды продавать, тока тогда ему это не дали сделать
но моды и щас продаются платно и их покупают
с чего бы таким улучшениям не быть тоже платными?

1
skualllionheart CRAZY rock GAME

Она и без ремастера отличная игра, просто сони вместо старых игр со времен пс 3 которые реально все хотят, тратит время и деньги на игры которые и так нормально выглядят типа харайзена, не так давно вышедшие.

5
UralGames83Ru

Кто тут писал, что бесплатно дадут, кто покупал оригинал на ПК? Покупайте ненужный ремастер, за 10 бакинских. Жадная контора Соня, болтяру тебе на все лицо! 😉😆

7
Геральт Батькович

Как я понял все улучшения графона на пк бесплатные, за деньги только дополнение Broken Road и то оно в казахстанском стиме всего 360 рублей стоит.

1
jax baron

дюнева стоит? нет, значит бемплатно

CounterShade Геральт Батькович

Все так и есть. А нытики в шары лупятся.

Deathdoor

Нахера, а главное зачем, не понятно…

6
AlexFoRestor

Никто его не просил, но он состоялся. Когда сиквел, гады (Sony)?

5
jax baron

ну видимо когда это скупят - я так понял они проверяют реально нужна игра или можно дальше не чего не делать.

Шаман Шаманыч

ДГ-скучненький середнячок, по всем показателям, но такого издевательства он не заслужил, уж лучше бы действительно выпустили вторую часть.

5
JusFly_Herp

субъективное ничем не доказанное мнение.

2
yagaorl

Игра вроде многим понравилась, ремейка нет и не планируют, но ремастер давайте запилим, только зачем? Игра и так отлично смотрелась, я думаю даже разницы особо не заметишь, короче сказочные долба**. Что тут скажешь, сони контора ********.

4
Mihanbo

какой позор((( насколько дергадировал геймдев,что на вполне свежую игру ремастер делают,я понимаю там обливион которой почти 20 лет,но тут,жесть...

3
ЛАГАРИУМ

шас скачаю

3
malars0
2
Lu4ikSolnca

я не понял, ремастер на пк вышел? или только патч? чиво???

2
jax baron

патч

Ahnx

Лишь бы не испортили ничего. Как показывает практика, в современных ремастерах обязательно что-то ухудшают. Тем более, что за годы, прошедшие с момента релиза оригинальной Days Gone, японцы окончательно прогнулись под глобалистов и DEI.

2
SkrepcH

Так я не понял для владельцев оригинала ремастер будет бесплатным ? А кто купит получат доп фишки аркадного режима? Или как?

1
EnthusiasticWalther

плати.

SkrepcH EnthusiasticWalther

уже заплатил..хватит

1
Максим Кузнецов 700 SkrepcH

Графика только обновится

1
tesla707

Отлично, теперь пройду игру, когда-то начинал и так не прошел. Тем более В580 вчера приехала, карта огонь 🔥

2
Максим Кузнецов 700

по поводу графики, она итак просто обновится, а за 10 баксов просто режимы разные можно купить и новый уровень сложности

уже даже скопипастить не могут

1
tvorog8088

Во, в это мы играем.

1
alex_kosyak

Так Дуалсенс и в ориге работал же

Kenn1y

Уже ремастер, даже до оригинал не добрался.

R3iz0r

За платить патч нахер сдался

jax baron

а кто вас всех просит покупать млять? торами пользоваться мать не научила?