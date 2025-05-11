Для PC-версии ремастера Days Gone вышло обновление 1.09

Разработчики из Bend Studio сообщили о выпуске обновления 1.09 для PC-версии ремастера Days Gone. В нем разработчики исправили несколько ошибок, которые могли мешать пользователю во время прохождения игры. Общий список изменений представлен ниже.

Производительность

Исправлена ​​проблема, из-за которой игра переходила в бесконечную начальную загрузку из-за плохих настроек разрешения. Это не позволяло игрокам попасть в главное меню. Примечание разработчика: мы рекомендуем дважды проверить настройки разрешения на вкладке «Экран», чтобы обеспечить желаемый вывод;

Различные исправления сбоев, связанных с графическим процессором и смертью в определенной миссии в режиме Permadeath (DLC).

Аудио

Исправлен сбой звука, который происходил, когда игра работала, а ПК переходил в спящий режим;

Исправлена ​​проблема со звуком, которая приводила к чрезмерно громкому звуку;

Исправлена ​​проблема со звуком, из-за которой звук не зацикливался при игре в Horde Assault дольше 30 минут (DLC).

Другое

Исправлена ​​проблема, из-за которой логотип Unreal отображался в качестве значка на панели инструментов вместо Days Gone. Примечание разработчика: проблема может сохраняться до обновления локального кэша значков.

Ремастер Days Gone доступен на PC и PS5.