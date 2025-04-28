ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 5 512 оценок

Джон Гарвин, создатель Days Gone, поблагодарил фанатов игры

Gruz_ Gruz_

Days Gone Remastered уже дебютировала на рынке. Многие назвали игру одним из самых ненужных ремастеров всех времен, другие же видят в обновлении шанс на полноценное продолжение игры. Создатель оригинала, Джон Гарвин, также высказался по поводу улучшенного издания.

В своем посте на сайте X он написал, что, хотя он больше не связан с Sony и Bend Studio, он хотел бы поблагодарить всех геймеров, у которых была возможность поиграть в Days Gone.

Хотя в настоящее время я никак не связан с Sony или Bend Studio, Days Gon всегда будет моей, и я благодарен всем, кто играл в нее, кто поддерживал ее и кто идет по этой ухабистой дороге вместе со мной... Как сказал бы Железный Майк, мир не спасет себя сам... оседлайте его!

— Джон Гарвин, создатель Days Gone

Стоит напомнить, что в прошлом Джон Гарвин с большим сожалением говорил о решении Sony отменить сиквел Days Gone. В итоге создатель попрощался с владельцами бренда PlayStation, и вряд ли это было приятное расставание.

21
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Ahnx

Не нужно благодарностей. Дайте нам вторую часть.

5
Кошачий комочек

изменений 0

4
Пользователь ВКонтакте

Он не только ненужный, а ещё один из самых худших в истории // Олег Шахов

4
Пользователь ВКонтакте

Такое чувство,что стало ещё хуже.🤔 // Илья Майоров

3
cthulhu42

4000 человек зашли в Стим чтобы убедиться что изменений все таки никаких нет))) Ради этого стоило этой хернёй заниматься. Сони гении.

2
ZAUSA

Какие-то неоднозначные отзывы об игре. То говорят про шедевр, то про скучную фигню.

Сергей Понащенко

Получается, игра на любителя.

ZAUSA Сергей Понащенко

Любителя чего? Что в ней на "шедевр"?

Punisher1 ZAUSA

А кто то сказал что она шедевр?

ZAUSA Punisher1

В отзывах на форуме.

Krapdor

в ремастер не играл, но оригинал зацепил интересной историей и диалогами. Одна из немногих игр где персонажи могут говорить одновременно, как в жизни, а не по очереди. Не шедевр, но очень достойная игра

1