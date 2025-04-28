Джон Гарвин, создатель Days Gone, поблагодарил фанатов игры

Days Gone Remastered уже дебютировала на рынке. Многие назвали игру одним из самых ненужных ремастеров всех времен, другие же видят в обновлении шанс на полноценное продолжение игры. Создатель оригинала, Джон Гарвин, также высказался по поводу улучшенного издания.

В своем посте на сайте X он написал, что, хотя он больше не связан с Sony и Bend Studio, он хотел бы поблагодарить всех геймеров, у которых была возможность поиграть в Days Gone.

Хотя в настоящее время я никак не связан с Sony или Bend Studio, Days Gon всегда будет моей, и я благодарен всем, кто играл в нее, кто поддерживал ее и кто идет по этой ухабистой дороге вместе со мной... Как сказал бы Железный Майк, мир не спасет себя сам... оседлайте его!

— Джон Гарвин, создатель Days Gone

Стоит напомнить, что в прошлом Джон Гарвин с большим сожалением говорил о решении Sony отменить сиквел Days Gone. В итоге создатель попрощался с владельцами бренда PlayStation, и вряд ли это было приятное расставание.