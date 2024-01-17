Петиция с просьбой к Sony сделать Days Gone 2 собрала более 200 000 подписей

В прошлом поколении PlayStation работала на полную катушку. Консольный бизнес был успешен как никогда, подписчиков PS Plus становилось все больше, а внутренние студии выпускали один хит за другим.

Тем не менее, несколько игр так и не смогли добиться успеха. По крайней мере, в глазах руководства. Среди них Days Gone была, пожалуй, самой заметной. Хотя студия Bend уже отошла от этой игры, петиция за Days Gone 2 продолжает набирать обороты, набрав более 210 тысяч подписей.

Изначально эта петиция была создана еще в 2021 году. Через два года после выхода Days Gone игра была перенесена на ПК, и, по имеющимся данным, к началу 2022 года было продано не менее 8 миллионов копий.

В середине 2022 года студия Bend подтвердила, что работает над новой IP. Однако с тех пор популярность петиции возросла: на данный момент она насчитывает 211 309 подписей.

Петиция продолжает пополняться новыми подписчиками, и только за последние несколько часов несколько пользователей выразили свои надежды на появление Days Gone 2. Как и фанаты, геймдиректор Джефф Росс надеется увидеть продолжение игры.

На самом деле, эта петиция привлекла гораздо больше внимания после того, как геймдиректор попросил фанатов объединиться в поддержку Days Gone. Однако, несмотря на постоянную популярность петиции, сиквел вряд ли когда-нибудь появится.

Утечка документов показала, что студия Bend стояла перед выбором: создать Days Gone 2 или продолжение Uncharted в 2020 году. Студия не выбрала ни тот, ни другой вариант, решив вместо этого попробовать что-то совершенно иное.