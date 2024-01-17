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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 3 487 оценок

Петиция с просьбой к Sony сделать Days Gone 2 собрала более 200 000 подписей

butcher69
Новости

В прошлом поколении PlayStation работала на полную катушку. Консольный бизнес был успешен как никогда, подписчиков PS Plus становилось все больше, а внутренние студии выпускали один хит за другим.

Тем не менее, несколько игр так и не смогли добиться успеха. По крайней мере, в глазах руководства. Среди них Days Gone была, пожалуй, самой заметной. Хотя студия Bend уже отошла от этой игры, петиция за Days Gone 2 продолжает набирать обороты, набрав более 210 тысяч подписей.

Изначально эта петиция была создана еще в 2021 году. Через два года после выхода Days Gone игра была перенесена на ПК, и, по имеющимся данным, к началу 2022 года было продано не менее 8 миллионов копий.

В середине 2022 года студия Bend подтвердила, что работает над новой IP. Однако с тех пор популярность петиции возросла: на данный момент она насчитывает 211 309 подписей.

Петиция продолжает пополняться новыми подписчиками, и только за последние несколько часов несколько пользователей выразили свои надежды на появление Days Gone 2. Как и фанаты, геймдиректор Джефф Росс надеется увидеть продолжение игры.

На самом деле, эта петиция привлекла гораздо больше внимания после того, как геймдиректор попросил фанатов объединиться в поддержку Days Gone. Однако, несмотря на постоянную популярность петиции, сиквел вряд ли когда-нибудь появится.

Утечка документов показала, что студия Bend стояла перед выбором: создать Days Gone 2 или продолжение Uncharted в 2020 году. Студия не выбрала ни тот, ни другой вариант, решив вместо этого попробовать что-то совершенно иное.

36
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
askazanov

Да Сони вообще побоку, если не хотят ))))

9
JohnTornton

так и 200к это ни о чём вообще. игра не окупится ни разу

2
Sold1er Boy JohnTornton

Нужно хотя бы мульт подписей

2
Amsix

Единственный достойный экс Сони

6
spaMER_ID

Ну это кек.

-2
ugf16349

Уже не экз сони.

4
JohnTornton ugf16349

игра есть на иксбоксе? вроде это всё ещё экз сони

1
ugf16349 JohnTornton

Игра как бы, на пк есть. Вряд ли экзом можно считать. С твоей логикой, можно еще приплести сюда и Switch.

0
Joe Grim JohnTornton

Это примерно также, если твоя жена не спит с соседом но спит коллегой, не считается за измену.

1
Baikal_Irkutsk

Смысл тогда это мусолить?

1
Floww

Меня очень зацепила дейс ган, игра сделана прекрасно, а самое главное, в ней есть душа, она вызывает эмоции.

Вообще это самое страшное проклятие капитализма, что огромное количество прекрасных вещей и идей в разных сферах никогда не реализуются только потому что они могут быть коммерчески невыгодными.

Когда то в старые времена разработчики пытались сделать хорошие игры. А сейчас они пытаются сделать коммерчески успешные. И часто эти критерии не совпадают...

1
kaiberserk

Вообще, уже давно и я вроде писал об этом. Но петиция, как и эта новость нужны для того, что б привлечь внимание этих чивисов из сони к игре, поэтому чем больше тем лучше. Так-то из петиций к сони эта на первом месте.

0
ugf16349

Напомни мне, был ли такой случай, что из-за петиции игру анонсировали?

1
kaiberserk ugf16349

нАпОмНи мЫнЕ из-за петиции неет. Вот из-за хайпа - да. Так вот петиция это часть хайпа. Эта новость здесь благодаря ей, вся предрелизная коммерция на этом основана.

-2
ugf16349 kaiberserk

Хорошо, тогда сформулирую. Напомни мне, был ли такой случай, что из-за хайпа игры с помощью петиции анонсировали?

0
kaiberserk ugf16349
из-за хайпа игру с помощью петиции

Бооже правый... не знаю. Сдаюсь.

-1
ugf16349 kaiberserk

Да, потому что петиции вообще не о чем. Прошло всего 3 года, а собрали 210 тысяч подписей, это коммерчески не выгодно. Сони будет игнорировать.

0
Joe Grim

Сони апдейт для playstation 5 не могут сделать. Им бы дай очередной провальный пк порт зале пить

0
Zlobin_Evgeny

соберете 2 мульта подписей и может быть сони подумают

-1
MeduzaRUS

Нажми на синие слова "набрав более"

1
Zlobin_Evgeny MeduzaRUS

подписал, но вы же понимаете что это все филькина грамота

-1
JohnTornton

ни о чём ваще

-1
Макс Макс 007

Пж ну сделай дг ну сделай пж.... ХАХАХАХАХ

-1
cthulhu42

Ниче не будет. Сони же нужны только оценки на Метакритик.

-1
Alex Row

хз- я первую дропнул на середине

-1
Astrallines

Не туда пишут, если нужна новая гриндилка аванпостов это к Ubisoft =)

-1
BENDJI

Подписал её ещё года 2 назад.

-1
Richard Simons

а чем она так интересна, ну я понимаю, что часов 10 в игре, ты пытаешься выжить от очередной бесконечной порции орды зомби, шухаришься от каждого пука... А потом, получив автомат, начинаешь выкашивать орды. И , что в этом интересного ? Да там пол контент дерьмо пустое, бесконечный, повторяющийся лес

-1
BoT_TaK_BoT

спорим ты в нее даже не играл, как и большинство горе-обзорщиков. в первые 10 часов там нет орд. а получив один лишь автомат и выйдя с ним против орды, то огребешь от нее моментом

0
Astrallines BoT_TaK_BoT

Эт куды ж там орды деваются в первые 10 часов? =) в начале игры их 25 шт в стае, посему вполне себе убиваемы обычным оружием, эт под конец нужен напалм когда над идти на на орду в 500 шт. Главная проблема Days Gone эт монотонное дрочиво аванпостов и репутации чтобы получить доступ к 3 тиру оружия.+Пустой открытый мир, однообразные миссии иди убей - принеси доказательство. Кстати вышки там тож есть =)

0
211186

Где подписать, скажите?

-2
Cindanic

там как бы синий шрифт кликабельный

1