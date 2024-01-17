Петиция с просьбой к Sony сделать Days Gone 2 собрала более 200 000 подписей

В прошлом поколении PlayStation работала на полную катушку. Консольный бизнес был успешен как никогда, подписчиков PS Plus становилось все больше, а внутренние студии выпускали один хит за другим.
Тем не менее, несколько игр так и не смогли добиться успеха. По крайней мере, в глазах руководства. Среди них Days Gone была, пожалуй, самой заметной. Хотя студия Bend уже отошла от этой игры, петиция за Days Gone 2 продолжает набирать обороты, набрав более 210 тысяч подписей.
Изначально эта петиция была создана еще в 2021 году. Через два года после выхода Days Gone игра была перенесена на ПК, и, по имеющимся данным, к началу 2022 года было продано не менее 8 миллионов копий.
В середине 2022 года студия Bend подтвердила, что работает над новой IP. Однако с тех пор популярность петиции возросла: на данный момент она насчитывает 211 309 подписей.
Петиция продолжает пополняться новыми подписчиками, и только за последние несколько часов несколько пользователей выразили свои надежды на появление Days Gone 2. Как и фанаты, геймдиректор Джефф Росс надеется увидеть продолжение игры.
На самом деле, эта петиция привлекла гораздо больше внимания после того, как геймдиректор попросил фанатов объединиться в поддержку Days Gone. Однако, несмотря на постоянную популярность петиции, сиквел вряд ли когда-нибудь появится.
Утечка документов показала, что студия Bend стояла перед выбором: создать Days Gone 2 или продолжение Uncharted в 2020 году. Студия не выбрала ни тот, ни другой вариант, решив вместо этого попробовать что-то совершенно иное.
Да Сони вообще побоку, если не хотят ))))
так и 200к это ни о чём вообще. игра не окупится ни разу
Нужно хотя бы мульт подписей
Единственный достойный экс Сони
Ну это кек.
Уже не экз сони.
игра есть на иксбоксе? вроде это всё ещё экз сони
Игра как бы, на пк есть. Вряд ли экзом можно считать. С твоей логикой, можно еще приплести сюда и Switch.
Это примерно также, если твоя жена не спит с соседом но спит коллегой, не считается за измену.
Смысл тогда это мусолить?
Меня очень зацепила дейс ган, игра сделана прекрасно, а самое главное, в ней есть душа, она вызывает эмоции.
Вообще это самое страшное проклятие капитализма, что огромное количество прекрасных вещей и идей в разных сферах никогда не реализуются только потому что они могут быть коммерчески невыгодными.
Когда то в старые времена разработчики пытались сделать хорошие игры. А сейчас они пытаются сделать коммерчески успешные. И часто эти критерии не совпадают...
Вообще, уже давно и я вроде писал об этом. Но петиция, как и эта новость нужны для того, что б привлечь внимание этих чивисов из сони к игре, поэтому чем больше тем лучше. Так-то из петиций к сони эта на первом месте.
Напомни мне, был ли такой случай, что из-за петиции игру анонсировали?
нАпОмНи мЫнЕ из-за петиции неет. Вот из-за хайпа - да. Так вот петиция это часть хайпа. Эта новость здесь благодаря ей, вся предрелизная коммерция на этом основана.
Хорошо, тогда сформулирую. Напомни мне, был ли такой случай, что из-за хайпа игры с помощью петиции анонсировали?
Бооже правый... не знаю. Сдаюсь.
Да, потому что петиции вообще не о чем. Прошло всего 3 года, а собрали 210 тысяч подписей, это коммерчески не выгодно. Сони будет игнорировать.
Сони апдейт для playstation 5 не могут сделать. Им бы дай очередной провальный пк порт зале пить
соберете 2 мульта подписей и может быть сони подумают
Нажми на синие слова "набрав более"
подписал, но вы же понимаете что это все филькина грамота
ни о чём ваще
Пж ну сделай дг ну сделай пж.... ХАХАХАХАХ
Ниче не будет. Сони же нужны только оценки на Метакритик.
хз- я первую дропнул на середине
Не туда пишут, если нужна новая гриндилка аванпостов это к Ubisoft =)
Подписал её ещё года 2 назад.
а чем она так интересна, ну я понимаю, что часов 10 в игре, ты пытаешься выжить от очередной бесконечной порции орды зомби, шухаришься от каждого пука... А потом, получив автомат, начинаешь выкашивать орды. И , что в этом интересного ? Да там пол контент дерьмо пустое, бесконечный, повторяющийся лес
спорим ты в нее даже не играл, как и большинство горе-обзорщиков. в первые 10 часов там нет орд. а получив один лишь автомат и выйдя с ним против орды, то огребешь от нее моментом
Эт куды ж там орды деваются в первые 10 часов? =) в начале игры их 25 шт в стае, посему вполне себе убиваемы обычным оружием, эт под конец нужен напалм когда над идти на на орду в 500 шт. Главная проблема Days Gone эт монотонное дрочиво аванпостов и репутации чтобы получить доступ к 3 тиру оружия.+Пустой открытый мир, однообразные миссии иди убей - принеси доказательство. Кстати вышки там тож есть =)
Где подписать, скажите?
там как бы синий шрифт кликабельный