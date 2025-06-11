В Sony Bend подтвердили увольнения сотрудников

После первоначального отчета журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера Sony Bend подтвердила увольнения в заявлении, опубликованном на официальном аккаунте студии X.

Сегодня мы попрощались с некоторыми невероятно талантливыми коллегами по команде, поскольку мы переходим к нашему следующему проекту. Мы глубоко благодарны за их вклад, поскольку они сформировали то, кем мы являемся, и их влияние всегда будет частью нашей истории.



Это трудный момент для нашей команды, но мы испытываем огромное уважение ко всем, кто помог нам это сделать. По мере продвижения вперед мы по-прежнему стремимся строить будущее Bend Studio с помощью креативности, страсти и инноваций в играх, которые мы создаем.

Сотрудники, затронутые увольнениями, также обратились в социальные сети, выразив свое разочарование ситуацией. Также очевидно, что эти увольнения ударили по опытным разработчикам в команде Bend.

Теперь уже бывший старший штатный аниматор Bend Роберт Моррисон, который работал в сфере игр и анимации с середины 90-х и работал в других командах PlayStation Studios, таких как Santa Monica и PlayStation Studios Visual Arts, прежде чем прийти в Bend, подтвердил, что он был частью сегодняшних сокращений.

Креативный и продуктовый руководитель Days Gone Remastered, а также менеджер сообщества Кевин МакАллистер не был частью сокращений, но повторил мнение, которое, вероятно, разделяют все остальные сотрудники Bend Studio, сказав:

Это печальный день в Bend. Я люблю эту студию, она так много для меня значит. Трудно выразить словами, когда что-то подобное касается твоей команды.