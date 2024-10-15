Для выживача DayZ вышло дополнение Frostline с зимней картой

Bohemia Interactive выпустила для выживача DayZ крупное дополнение Frostline. Аддон доступен на PC, PlayStation и Xbox за $27 (2,5 тыс. рублей по курсу ЦБ без НДС). В российском сегменте Steam расширение можно купить за 1521 рубль.

С выходом Frostline в DayZ появился огромный архипелаг Сахал — его площадь составляет около 83 квадратных км. В дополнении игрокам предстоит выживать в суровых условиях. Озера, леса и высокие горы на новых локациях покрыты снегом, а из-за плохой погоды повышается риск замерзнуть насмерть.

Геймеры будут охотиться на различных животных, чтобы не умереть от голода, и уничтожать зомби, которые тоже водятся на архипелаге. Еще разработчики расширят возможности по настройке персонажей, добавят болезни, возможность управлять лодкой и улучшат механику рыбалки.