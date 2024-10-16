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DayZ 16.12.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8 1 804 оценки

"Морозное" дополнение Frostline привлекло толпы игроков в DayZ

Lunersun
Новости

Ещё вчера поклонники популярной выживалки DayZ получили дополнение Frostline. Новинка не только принесла свежий контент, но и существенно подняла интерес к игре. За последние сутки пиковый онлайн в Steam достиг внушительной отметки в 60 111 человек. Хотя это и не побило абсолютный рекорд в 73 418 игроков, результат всё равно впечатляет.

Для выживача DayZ вышло дополнение Frostline с зимней картой

Что же такого интересного предложили разработчики? Frostline переносит выживших на заснеженный архипелаг Сахал. Здесь их ждут новые испытания: суровый климат, незнакомые виды животных и даже экзотические болезни. Разработчики не забыли и про геймплей, обновив систему рыбалки и добавив зимнюю экипировку.

Судя по отзывам в Steam, игроки в целом довольны дополнением. Многие отмечают красоту и сложность новой карты, хотя некоторые считают, что контента могло быть и побольше. Кроме того, некоторые считают, что цена в 27 долларов (или 1500 рублей) чересчур высокая.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Avel_N

Объективно проблема исключительно в цене: по сути фуллпрайс за длц, с сомнительным наполнением.
Которое предоставляет: Новую карту. Было бы вау, не будь этих карт и так несколько штук бесплатных, в том числе Намальск с такой же тематикой.
Новых животных (любые виды на твой вкус в мастерской)
Новую систему холода (тоже существующих в мастерской)
Лодки (тоже давно есть в мастерской)
Новая одежда, которая... Ладно, проще сказать что ВСЕ "новое", что они добавили- люди и так бесплатно добавляют в мастерскую, и зачастую делают эти вещи более качественно и главное- совершенно бесплатно.

0
Диванный Боец

Бомжемия одна из худших контор на рынке, пихают моды за бабки и то раз в 10 лет))) Велосипед был анонсирован еще в альфе, а его в игре нет до сих пор)))) Ну хоть мододелы сделали, но это все ровно опционально, а не в самой игре

0
Avel_N Диванный Боец

Проблема в том, что игра-то лично мне вот нравится. Так-то единственная нормальная в жанре полноценного зомби-апокалипсиса от 1/3 лица. Но после 10 лет натурального прoеба, когда игру спасло только чудо (в виде готовых наработок по переработке движка которые они получили от основной студии), а 90% их обновлений по сути являлись или работой подразделения маппинга, отрабатывавшего на все деньги, или очередного "мы добавили пять вариаций шапки/жилета, зато убрали очередное оружие/механику из игры" (привет лук, который так и не вернули, привет револьвер, которого небыло почти три года, привет покраска оружия, которой нет уже лет пять, и т.д)... И после этого всего они выкидывают по сути своей сборку из модов, аналоги любого из которых бесплатно есть в мастерской и такие "да норм же, новье, давай 30 бачей за это и пофиг что сама игра примерно столько же стоит". И после этого, как бы сильно я дейз не любил, я этим дармоедам денег не занесу. Благо, я уверен, на фоне фростлайна сейчас появится некоторое количество модовых серверов такой же тематики с тем же набором "новшеств", но совершенно бесплатных.

0
Nowhere Диванный Боец

Я наверное лет 7 говорил чтобы велики были как грязи везде, но нет, лучше бегать как дибил и умирать от голода

0
Диванный Боец Avel_N

Главное пафосную плашку "релиз" воткнуть не забыли и не важно, что родной лаунчер нормально серваки не ищет даже в избранном))))

0
антон фекалис

платить 2к за бродилку в пустом мире не хочется

0
Диванный Боец

И не надо, нечего спонсировать этих мракобесов

2
антон фекалис

26 тыщ онлайна для игры 20 летней давности! позор!

-5
Диванный Боец

Настоящий успех, целых 400 отзывов из 60к онлайна))) Очередное мертвое длс, как блевония, ждем раздачу через годик другой))))))

-8
DenisKarabass

ну твой ник говорит сам за тебя)) сделай одолжение не играй и не ной))

0