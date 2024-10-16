"Морозное" дополнение Frostline привлекло толпы игроков в DayZ

Ещё вчера поклонники популярной выживалки DayZ получили дополнение Frostline. Новинка не только принесла свежий контент, но и существенно подняла интерес к игре. За последние сутки пиковый онлайн в Steam достиг внушительной отметки в 60 111 человек. Хотя это и не побило абсолютный рекорд в 73 418 игроков, результат всё равно впечатляет.
Что же такого интересного предложили разработчики? Frostline переносит выживших на заснеженный архипелаг Сахал. Здесь их ждут новые испытания: суровый климат, незнакомые виды животных и даже экзотические болезни. Разработчики не забыли и про геймплей, обновив систему рыбалки и добавив зимнюю экипировку.
Судя по отзывам в Steam, игроки в целом довольны дополнением. Многие отмечают красоту и сложность новой карты, хотя некоторые считают, что контента могло быть и побольше. Кроме того, некоторые считают, что цена в 27 долларов (или 1500 рублей) чересчур высокая.
Объективно проблема исключительно в цене: по сути фуллпрайс за длц, с сомнительным наполнением.
Которое предоставляет: Новую карту. Было бы вау, не будь этих карт и так несколько штук бесплатных, в том числе Намальск с такой же тематикой.
Новых животных (любые виды на твой вкус в мастерской)
Новую систему холода (тоже существующих в мастерской)
Лодки (тоже давно есть в мастерской)
Новая одежда, которая... Ладно, проще сказать что ВСЕ "новое", что они добавили- люди и так бесплатно добавляют в мастерскую, и зачастую делают эти вещи более качественно и главное- совершенно бесплатно.
Бомжемия одна из худших контор на рынке, пихают моды за бабки и то раз в 10 лет))) Велосипед был анонсирован еще в альфе, а его в игре нет до сих пор)))) Ну хоть мододелы сделали, но это все ровно опционально, а не в самой игре
Проблема в том, что игра-то лично мне вот нравится. Так-то единственная нормальная в жанре полноценного зомби-апокалипсиса от 1/3 лица. Но после 10 лет натурального прoеба, когда игру спасло только чудо (в виде готовых наработок по переработке движка которые они получили от основной студии), а 90% их обновлений по сути являлись или работой подразделения маппинга, отрабатывавшего на все деньги, или очередного "мы добавили пять вариаций шапки/жилета, зато убрали очередное оружие/механику из игры" (привет лук, который так и не вернули, привет револьвер, которого небыло почти три года, привет покраска оружия, которой нет уже лет пять, и т.д)... И после этого всего они выкидывают по сути своей сборку из модов, аналоги любого из которых бесплатно есть в мастерской и такие "да норм же, новье, давай 30 бачей за это и пофиг что сама игра примерно столько же стоит". И после этого, как бы сильно я дейз не любил, я этим дармоедам денег не занесу. Благо, я уверен, на фоне фростлайна сейчас появится некоторое количество модовых серверов такой же тематики с тем же набором "новшеств", но совершенно бесплатных.
Я наверное лет 7 говорил чтобы велики были как грязи везде, но нет, лучше бегать как дибил и умирать от голода
Главное пафосную плашку "релиз" воткнуть не забыли и не важно, что родной лаунчер нормально серваки не ищет даже в избранном))))
платить 2к за бродилку в пустом мире не хочется
И не надо, нечего спонсировать этих мракобесов
26 тыщ онлайна для игры 20 летней давности! позор!
Настоящий успех, целых 400 отзывов из 60к онлайна))) Очередное мертвое длс, как блевония, ждем раздачу через годик другой))))))
ну твой ник говорит сам за тебя)) сделай одолжение не играй и не ной))