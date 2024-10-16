"Морозное" дополнение Frostline привлекло толпы игроков в DayZ

Ещё вчера поклонники популярной выживалки DayZ получили дополнение Frostline. Новинка не только принесла свежий контент, но и существенно подняла интерес к игре. За последние сутки пиковый онлайн в Steam достиг внушительной отметки в 60 111 человек. Хотя это и не побило абсолютный рекорд в 73 418 игроков, результат всё равно впечатляет.

Что же такого интересного предложили разработчики? Frostline переносит выживших на заснеженный архипелаг Сахал. Здесь их ждут новые испытания: суровый климат, незнакомые виды животных и даже экзотические болезни. Разработчики не забыли и про геймплей, обновив систему рыбалки и добавив зимнюю экипировку.

Судя по отзывам в Steam, игроки в целом довольны дополнением. Многие отмечают красоту и сложность новой карты, хотя некоторые считают, что контента могло быть и побольше. Кроме того, некоторые считают, что цена в 27 долларов (или 1500 рублей) чересчур высокая.