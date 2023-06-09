Для DCS World выпущена новая гигантская карта "Синай" ©

Студия Eagle Dynamics, разработчики игры Digital Combat Simulator World, также известной как DCS, выпустила новое дополнение к ней. Карта "Синай" была разработана командой OnRe Tech, дебютировавшей в сообществе разработчиков DCS. Ниже вы найдете основные сведения о ней и официальный трейлер.