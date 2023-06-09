DCS World 18.03.2013
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Для DCS World выпущена новая гигантская карта "Синай"

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Procy_on
Новости

Студия Eagle Dynamics, разработчики игры Digital Combat Simulator World, также известной как DCS, выпустила новое дополнение к ней. Карта "Синай" была разработана командой OnRe Tech, дебютировавшей в сообществе разработчиков DCS. Ниже вы найдете основные сведения о ней и официальный трейлер.

  • Карта имеет размеры 700 x 700 км и включает в себя территории Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Палестины, Западного берега реки Иордан и Израиля - с Синайским полуостровом в качестве ключевой точки.
  • Карта может быть использована для моделирования как современных, так и более ранних сценариев боевых действий в этом районе.
  • Большая площадь позволяет полностью использовать возможности новых истребителей, таких как F-15E.
  • На карте учтены 20 египетских и девять израильских аэропортов, крупные города, такие как Каир, Исмаилия, Александрия, Суэц, Порт-Саид и Тель-Авив, а также около 100 уникальных объектов.
  • Высокая плотность объектов для обработки (особенно в городах) может создать значительную нагрузку на компьютеры. Об этом свидетельствуют впечатления игроков, которые уже успели проверить локацию.
  • Кроме того, карта настолько велика, что требует целых 55,2 Гб свободного дискового пространства.
  • Карта DCS: Sinai Map стоит 2905 pуб в Steam. Ее также можно приобрести в официальном магазине DCS.
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