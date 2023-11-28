Dead by Daylight достигла 60 миллионов игроков

Более 60 миллионов игроков вошли в Dead by Daylight, сообщил во вторник разработчик Behavior Interactive. Это означает, что с марта 2022 года количество игроков в асимметричную многопользовательскую игру ужасов выросло на 10 миллионов игроков.

Dead by Daylight вышла на ПК в 2016 году и к 2019 году достигла 12 миллионов игроков благодаря последующим выпускам на Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. С тех пор игра также вышла на PlayStation 5 и Xbox Series X, а также на мобильных платформах.

Матье Кот, продюсер и руководитель отдела партнерских отношений компании Behavior, объясняет успех Dead by Daylight несколькими факторами: прислушиванием к игрокам и созданием правильной игры в нужное время.

«В определенной степени нам повезло», — сказал Кот. «Мы получаем признание за то, что делаем вещи правильно, но нам повезло; мы выпустили в то время, когда люди хотели того, что мы могли предложить. Мы всегда старались быть максимально щедрыми в плане монетизации. Над этой игрой каждый день работают 300 человек. Мы всегда следили за тем, чтобы у людей был выбор, платить или нет, и платить таким образом, чтобы показать свою приверженность, и показать свое желание, чтобы игра продолжала быть более интересной и более глубокой».