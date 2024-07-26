Хоррор Dead by Daylight стал временно бесплатным

Dead by Daylight стала бесплатной на несколько дней. Опробовать игру можно до 29 июля 2024 года. При этом хоррор в РФ недоступен: нужен аккаунт другого региона.

До 8 августа пользователи могут испытать новый режим — «2 маньяка против 8 выживших». Среди его особенностей — уникальные способности для героев и переосмысленная механика подвешивания на крюк.

По словам разработчиков, в специальном режиме делается больший упор на экшен, чем в классическом «1 против 4». Пока геймерам доступно лишь несколько злодеев — Призрак, Медсестра, Охотник, Деревенщина и Охотница. В будущем список расширят.

Dead by Daylight — кооперативный хоррор, в котором пользователи могут взять на себя роль жестокого убийцы или выжившего. До 8 августа в Steam игру продают со скидкой 60% за $7,99 (682 рубля по текущему курсу ЦБ РФ без НДС) вместо $19,99 (1707 рублей).