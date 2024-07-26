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Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 894 оценки

Хоррор Dead by Daylight стал временно бесплатным

Simple Jack
Новости

Dead by Daylight стала бесплатной на несколько дней. Опробовать игру можно до 29 июля 2024 года. При этом хоррор в РФ недоступен: нужен аккаунт другого региона.

До 8 августа пользователи могут испытать новый режим — «2 маньяка против 8 выживших». Среди его особенностей — уникальные способности для героев и переосмысленная механика подвешивания на крюк.

По словам разработчиков, в специальном режиме делается больший упор на экшен, чем в классическом «1 против 4». Пока геймерам доступно лишь несколько злодеев — Призрак, Медсестра, Охотник, Деревенщина и Охотница. В будущем список расширят.

Dead by Daylight — кооперативный хоррор, в котором пользователи могут взять на себя роль жестокого убийцы или выжившего. До 8 августа в Steam игру продают со скидкой 60% за $7,99 (682 рубля по текущему курсу ЦБ РФ без НДС) вместо $19,99 (1707 рублей).

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
JohnTornton

она в принципе должна быть фри-ту-плей, ибо доната в ней жёпой жуй, половина персов онли за донат
а обычную валюту копить жесть, как долго

в сидже за 400 часов открыты вообще все персонажи, тут же за 700+ и половины нет

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