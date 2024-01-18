Студия разработчиков Dead by Daylight сократила 45 человек

Behaviour Interactive, студия-разработчик Dead by Daylight, уволила еще 45 сотрудников. Первые увольнения произошли в декабре прошлого года, а последние - в период с 9 по 11 января.

Пострадал офис в Монреале, где были сокращены сотрудники различных отделов. Согласно странице компании в LinkedIn, в Behaviour Interactive работает более 1300 человек по всему миру.

На данный момент Behaviour Interactive никак не прокомментировала эту новость.

Увольнения в Behaviour Interactive кажутся парадоксальными, учитывая, сколько компания вложила в сотрудничество и приобретения в 2023 году. Например, в феврале она приобрела SockMonkey Studios, в августе - Codeglue, а в июле основала студию с нуля в Великобритании. Недавно компания объявила о сотрудничестве с серией игр Alan Wake для Dead by Daylight.

Вероятно, на баланс компании легли результаты Meet Your Maker, которая, запущенная в конце года, не нашла отклика в игровом сообществе, а также Flippin Misfits, которая, запущенная во второй половине 2022 года, быстро исчезла с радаров. По всей видимости, Dead by Daylight в одиночку не могла содержать такую большую студию, поэтому ей потребовалось сокращение.

Как бы то ни было, увольнения в Behaviour Interactive - это лишь один из многих случаев, произошедших в мире видеоигр за последнее время. В последнее время появилось несколько неофициальных сообщений о закрытии компании Piranha Bytes.