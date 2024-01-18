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Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 824 оценки

Студия разработчиков Dead by Daylight сократила 45 человек

butcher69
Новости

Behaviour Interactive, студия-разработчик Dead by Daylight, уволила еще 45 сотрудников. Первые увольнения произошли в декабре прошлого года, а последние - в период с 9 по 11 января.

Пострадал офис в Монреале, где были сокращены сотрудники различных отделов. Согласно странице компании в LinkedIn, в Behaviour Interactive работает более 1300 человек по всему миру.

На данный момент Behaviour Interactive никак не прокомментировала эту новость.

Увольнения в Behaviour Interactive кажутся парадоксальными, учитывая, сколько компания вложила в сотрудничество и приобретения в 2023 году. Например, в феврале она приобрела SockMonkey Studios, в августе - Codeglue, а в июле основала студию с нуля в Великобритании. Недавно компания объявила о сотрудничестве с серией игр Alan Wake для Dead by Daylight.

Вероятно, на баланс компании легли результаты Meet Your Maker, которая, запущенная в конце года, не нашла отклика в игровом сообществе, а также Flippin Misfits, которая, запущенная во второй половине 2022 года, быстро исчезла с радаров. По всей видимости, Dead by Daylight в одиночку не могла содержать такую большую студию, поэтому ей потребовалось сокращение.

Как бы то ни было, увольнения в Behaviour Interactive - это лишь один из многих случаев, произошедших в мире видеоигр за последнее время. В последнее время появилось несколько неофициальных сообщений о закрытии компании Piranha Bytes.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
bysaturn

1300? Что эти люди делают? Я думал там максимум человек 150.

1
U1traMagnum

Плохо работали видать вот и сократили.

0
bohdan2015

- Meet Your Maker

какой она отклик должна найти? Аванпосты не заканчиваются. Другое дело что с контентом туда-сюда. Т.е. его могло быть больше, когда игра вышла, сразу ощущалось что не хватает приписки раннего доступа. Но всё по сезонам разделено, есть то, что можно открыть, не покупать.

- сократила 45 человек

тех, кто постоянно навязывал не тех убийц:XD

0