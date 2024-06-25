В сеть попало изображение Лары Крофт в Dead By Daylight

Сообщается, что Лара Крофт из Tomb Raider — следующий персонаж-кроссовер, который появится в популярной онлайн-игре ужасов Dead by Daylight в асимметричном стиле. Согласно ранним, просочившимся в сеть деталям, персонаж появится в июле.

Слухи о том, что Лара Крофт появится в Dead by Daylight, начали циркулировать несколько недель назад. Затем, на выходных, кто-то опубликовал то, что выглядело как официальный постер Dead by Daylight с Ларой Крофт. Однако 24 июня все еще не подтвержденный кроссовер был случайно слит Eurogamer, который опубликовал пост о Ларе Крофт в DBD, по-видимому, до официального объявления разработчика Behaviour Interactive. В статье также утверждается, что Лара будет добавлена ​​в DBD 16 июля.

Согласно сообщению, которое с тех пор было удалено, версия Лары Крофт, которая появится в DBD, основана на более молодом и суровом персонаже из трилогии перезапусков.

«Лара Крофт пережила экспедиции, на которые мало кто осмелился бы, встретилась глазами со смертью и выжила, чтобы рассказать об этом. Теперь ей предстоит снова столкнуться с темным приключением, окутанным туманом», — объяснила Behaviour Interactive, согласно Eurogamer.



«Благодаря своему опыту и навыкам Лара Крофт идеально воплощает в себе характеристики, необходимые для выживания в Тумане, и чувствует себя как дома в мире Dead by Daylight вместе с другими знаковыми персонажами. Хотя она, возможно, хорошо подготовлена ​​к предстоящим Испытаниям, в извращенном мире Сущности будущее никому не обещано».