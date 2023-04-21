Новый трейлер зомби-экшена Dead Island 2 посвятили хвалебным отзывам ©

Игра только вышла, а создатели Dead Island 2 уже представили хвалебный трейлер, в котором приводятся цитаты различные изданий вынесших свой вердикт зомби-экшену пару дней назад. Стоит напомнить, что критики были сдержаны в своих оценках, но многие сходились в том, что несмотря на минусы игра получилась веселой и кровавой. Игра уже доступна на PlayStation, Xbox и PC в Epic Games Store, где оказалась под защитой Denuvo.

Действие игры Dead Island 2 разворачивается в постапокалиптическом Лос-Анджелесе и в ней нам предстоит управлять одним из шести различных персонажей, обладающих своими уникальными способностями и решительно настроенных очистить улицы города от вторгшихся на них орд зомби.