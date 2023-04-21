Новый трейлер зомби-экшена Dead Island 2 посвятили хвалебным отзывам

Игра только вышла, а создатели Dead Island 2 уже представили хвалебный трейлер, в котором приводятся цитаты различные изданий вынесших свой вердикт зомби-экшену пару дней назад. Стоит напомнить, что критики были сдержаны в своих оценках, но многие сходились в том, что несмотря на минусы игра получилась веселой и кровавой. Игра уже доступна на PlayStation, Xbox и PC в Epic Games Store, где оказалась под защитой Denuvo.
Действие игры Dead Island 2 разворачивается в постапокалиптическом Лос-Анджелесе и в ней нам предстоит управлять одним из шести различных персонажей, обладающих своими уникальными способностями и решительно настроенных очистить улицы города от вторгшихся на них орд зомби.
Да-да-да. История с форспокен ещё свежа в памяти. Все мы прекрасно знаем эти хвалебные трейлеры и как там манипулируют словами, чтобы приукрасить какаху, выдавая её чуть ли не за брилиант.
Наиграл сегодня 5.5 часов, оптимизирована хорошо, багов нет, не вылетает, русские сабы есть, боёвка потихоньку раскрывается, по сюжету слишком далеко не прошел, по углам шарюсь всем. Не нравится только система с сейфами, мобы с которых падают ключи не отмечаются на карте нормально. А так пока прикольно, разгые виды зомбаков по механикам - есть бруты, есть бегуны, есть с улеем плёл в животе. махать оружием приятно - когда много зомбаков напоминает боевку бетмена: набиваешь криты и уворачиваешься, если успешно увернулся - можно контратаку сделать с большим уроном и крутой расчлененкой. Оружие когда ломается - не исчезает, можно на станке починить. Прокачивать можно. Делать с огненым уроном, электрическим, на криты. Думаю еще больше по сюжету вариаций будет. Есть 6 персонажей со своими пассивками. Активные скиллы добавляются по сюжету и прокачиваются через систему карточек. На геймплей сильно влияет. Музыкальное сопровождение шикарное, прям создает атмосферу. Из раздражающего - epic games. Просто днище а не лаунчер, даже скриншот не сделать. Но это уже не игры проблема.
купил за 2300₽ на фанпее.
там по такой цене купить можно? игра же почти 4000 стоит
Как я понял турецкой картой платят.
Я на плати за 3000 сегодня купил
Ошибка кода всегда есть, не нет не одной игры, что бы её не было
Чел это естественно, есть игры которые выходя в очень не играбельном состоянии с тонной багов.
От критиков...НО НЕ ОТ ИГРОКОВ!
Игра реально неплоха, да и критики особо высокие оценки не ставят.