Продажи Dead Island 2 превысили отметку в 3 миллиона копий

Как сообщила компания Embracer Group в своем финансовом отчете за прошлый финансовый год, фактические продажи Dead Island 2 составили 3 миллиона копий. Это означает - с учетом недавних новостей о 7 миллионах игроков ( о чем есть отдельный пост) - что 4 миллиона человек ознакомились с игрой при помощи сервиса Xbox Game Pass и 2-часовой пробной версии PS Plus Premium.
Для Dead Island 2 последние месяцы выдались по-настоящему успешными. В феврале этого года игра стала доступна в сервисе Xbox Game Pass (и PS Plus Premium в пробном варианте), а чуть позже - в апреле - в библиотеке Steam. Более широкий доступ к игре способствовал росту и ее популярности.
Несмотря на столь успешный период, разработчики не собираются останавливаться на достигнутом и трудятся в поте лица над новыми дополнениями к своему флагманскому проекту. Увы, пока нет никаких намеков на грядущий контент, но разработчики пообещали, что "захватывающие и долгожданные обновления" будут анонсированы "в ближайшем будущем". Что же касается дополнений, то на данный момент игра получила, в частности, два крупных дополнения.
Сначало в эпике купил, а потом уже в правильном месте полное издание
Первое не поддерживают второе поддерживаю
Отлично значит 3ка в планах уже через 10 лет🤣🤣🤣
Прошел пиратку в коопе. Игра наглядно показывает, что после зомби-апокалипсиса в ЛА выжили только клинические дебилы. Ни одного адекватного персонажа нет. Либо повесточные уроды, либо клинические дебилы.
Всю игру раздражали полоски хп у зомби и необходимость их ковырять.
Латинос относится к какой категории?
какой? негр на постере? я им играл, он в диалогах ведет себя как 15-летний малолетний дебил.
Черный латинос :D Ладно)
Я говорю о Бруно. Персонаж с дредами
ааа, ты про этого соевого, ну нееее, я за такого чмырилу играть бы не стал точно
Бруно который репер, он достаточно умный, начитанный чел
Лучше пусть начнут Dead island 3, с работой над ошибками и с полным открытым миром.
Дамбастеры не умеют в открытые миры. Играл в Homefront второй? Там тоже самое, только еще и игра помойная