Продажи Dead Island 2 превысили отметку в 3 миллиона копий

Как сообщила компания Embracer Group в своем финансовом отчете за прошлый финансовый год, фактические продажи Dead Island 2 составили 3 миллиона копий. Это означает - с учетом недавних новостей о 7 миллионах игроков ( о чем есть отдельный пост) - что 4 миллиона человек ознакомились с игрой при помощи сервиса Xbox Game Pass и 2-часовой пробной версии PS Plus Premium.

Для Dead Island 2 последние месяцы выдались по-настоящему успешными. В феврале этого года игра стала доступна в сервисе Xbox Game Pass (и PS Plus Premium в пробном варианте), а чуть позже - в апреле - в библиотеке Steam. Более широкий доступ к игре способствовал росту и ее популярности.

Несмотря на столь успешный период, разработчики не собираются останавливаться на достигнутом и трудятся в поте лица над новыми дополнениями к своему флагманскому проекту. Увы, пока нет никаких намеков на грядущий контент, но разработчики пообещали, что "захватывающие и долгожданные обновления" будут анонсированы "в ближайшем будущем". Что же касается дополнений, то на данный момент игра получила, в частности, два крупных дополнения.