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Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Кооператив
8.2 2 094 оценки

Продажи Dead Island 2 превысили отметку в 3 миллиона копий

Gruz_
Новости

Как сообщила компания Embracer Group в своем финансовом отчете за прошлый финансовый год, фактические продажи Dead Island 2 составили 3 миллиона копий. Это означает - с учетом недавних новостей о 7 миллионах игроков ( о чем есть отдельный пост) - что 4 миллиона человек ознакомились с игрой при помощи сервиса Xbox Game Pass и 2-часовой пробной версии PS Plus Premium.

Для Dead Island 2 последние месяцы выдались по-настоящему успешными. В феврале этого года игра стала доступна в сервисе Xbox Game Pass (и PS Plus Premium в пробном варианте), а чуть позже - в апреле - в библиотеке Steam. Более широкий доступ к игре способствовал росту и ее популярности.

Несмотря на столь успешный период, разработчики не собираются останавливаться на достигнутом и трудятся в поте лица над новыми дополнениями к своему флагманскому проекту. Увы, пока нет никаких намеков на грядущий контент, но разработчики пообещали, что "захватывающие и долгожданные обновления" будут анонсированы "в ближайшем будущем". Что же касается дополнений, то на данный момент игра получила, в частности, два крупных дополнения.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
Freund Benno

Сначало в эпике купил, а потом уже в правильном месте полное издание

0
Punisher1

Первое не поддерживают второе поддерживаю

1
Punisher1

Отлично значит 3ка в планах уже через 10 лет🤣🤣🤣

0
Perseus_33

Прошел пиратку в коопе. Игра наглядно показывает, что после зомби-апокалипсиса в ЛА выжили только клинические дебилы. Ни одного адекватного персонажа нет. Либо повесточные уроды, либо клинические дебилы.

Всю игру раздражали полоски хп у зомби и необходимость их ковырять.

-1
Famiclone

Латинос относится к какой категории?

0
Perseus_33 Famiclone

какой? негр на постере? я им играл, он в диалогах ведет себя как 15-летний малолетний дебил.

-1
Famiclone Perseus_33

Черный латинос :D Ладно)

Я говорю о Бруно. Персонаж с дредами

0
Perseus_33 Famiclone

ааа, ты про этого соевого, ну нееее, я за такого чмырилу играть бы не стал точно

-2
Freund Benno Perseus_33

Бруно который репер, он достаточно умный, начитанный чел

0
Вадим Бухтуев

Лучше пусть начнут Dead island 3, с работой над ошибками и с полным открытым миром.

-1
Famiclone

Дамбастеры не умеют в открытые миры. Играл в Homefront второй? Там тоже самое, только еще и игра помойная

0