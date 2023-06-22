Раскрыты подробности отмененной версии Dead Island 2 от Yager Development ©

Зомби-экшен Dead Island 2 вышла в конце апреля 2023 года и оказалась весьма увлекательной. До этого игра на девять лет застряла в производственном аду. Игра меняла разработчиков множество раз, и благодаря новому отчету Game Informer появилась информация о том, что пошло не так. Издание поговорило с "многочисленными специалистами", работавшими над игрой, из нескольких студий, через которые проходила игра.

По всей видимости, студия Yager Development, создавшая Spec Ops: The Line, была выбрана для разработки игры отчасти потому, что предложила самую низкую цену. Как сообщается, одной из проблем с этой версией было то, что издатель, Deep Silver, хотел получить бесшовный мультиплеер на восемь игроков. Это повлекло за собой множество проблем для Yager, что означало значительное смещение акцентов.

Согласно отчету, Unreal Engine 4 также вызвал проблемы у разработчиков. На тот момент движок не подходил для игры с открытым миром. Одновременно с этим было обнаружено, что движок не позволяет вмещать огромное количество интерьеров. Наибольшую проблему представляла загрузка ассетов непосредственно перед игроком. Речь идет о том времени, когда UE 4 был еще в новинку; Yager, по всей видимости, была одной из первых компаний, получивших лицензию на его использование от Epic Games. Но, несмотря на все усилия, в конце концов, для Yager настал конец. В июле 2015 года Deep Silver объявила, что отстраняет студию от работы над Dead Island 2.

В марте 2016 года Deep Silver сообщило MCV, что разработка Dead Island 2 была передана студии Sumo Digital, создавшей серию Sonic & All-Stars Racing, Little Big Planet 3 и готовящуюся на тот момент Crackdown 3. По словам сотрудников Deep Silver которые не участвовали в процессе принятия решений, такое развитие событий стало для них шоком. Однако к 2019 году Sumo Digital тоже покинула проект. На смену ей пришла студия Dambuster, по совпадению созданная в 2014 году Deep Silver, чтобы перенять разработку Homefront: The Revolution от Crytek UK.

Dambuster выпустила Dead Island 2 в продажу 21 апреля 2023 года, более чем через десять лет после того, как в Yager впервые начали работу над игрой. Хотя между выпущенной версией и замыслом Yager, безусловно, есть сходство - действие игры происходит в Лос-Анджелесе, а не в штате Калифорния в целом, небольшие сегментированные уровни и так далее - Dambuster утверждает, что, унаследовав проект, она начала его практически с нуля. Хотя примечательно, что выпущенная версия игры работает на Unreal Engine 4.

Несмотря на то, что Dead Island 2 вышла с большой задержкой, в итоге игра получила хорошие отзывы в прессе и показала отличные продажи. На сегодня уже продано более 2 миллионов копий.