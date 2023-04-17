Релизный трейлер Dead Island 2

Разработчик Dambuster Studios и издатель Deep Silver представили релизный трейлер долгожданного зомби-экшена Dead Island 2.
Долгожданная следующая часть франшизы Dead Island, Dead Island 2, ставит игроков на место одного из шести напыщенных выживших — Эми, Бруно, Дэни, Райана, Карлы и Джейкоба. Узнав, что вы невосприимчивы к зомби-вирусу на собственном горьком опыте, будущее человечества находится в ваших руках. С помощью новых друзей, в том числе Сэма Б из оригинальной Dead Island, игроки должны сбежать из HELL-A, прежде чем остальной мир поддастся чуме нежити.
На вашем пути стоят орды нежити Ангелино, столь же разные, какими они когда-то были при жизни. Бойня реанимировала мускулистых пляжных красавчиков, модных знаменитостей и пляжных бездельников в ужасающем стиле с помощью разнообразного оружия. Рубите ли вы их ножами, рубите топором с током или превращаете в швейцарский сыр из штурмовой винтовки, залитое кровью действие Dead Island 2 — это кровавое зрелище.
С различными эффектами окружающей среды, с которыми можно экспериментировать, и вашими собственными странными способностями в качестве инфицированного, но, казалось бы, невосприимчивого выжившего зомби-вируса, есть множество способов уничтожить нежить. Пока за вами кровавый след, нет неправильного способа косить орды.
Ну хоть Sam B завезли.
Я бы хотел узнать,что расскажет Сэм Б о своих прошлых похождениях.
Помнишь фильм Мачо и Ботан? Директор школы орал на главных героев, и говорил что ему избитого чёрного гея не хватает до нервного срыва! Я думаю что это одна из возможных его предысторий, так что не стоит париться про мудацкий баклажан.
Выйдет в Steam - куплю и сыграю.
выйдет в торренте - скачаю и сыграю.
денуво:
денуво не вечный, если помолиться на empress, то может через пол года взломает
угу
Да нафиг ждать офлайн активацию купить за копейки и играть
Релизный трейлер, после нескольких часов слитого геймплея, очень актуально.
"в том числе Сэма Б из оригинальной Dead Island"
Ещё в трейлерах, тизерах была Сянь Мэй (тоже из DI)
найс, отсылочка на трек из первой части
Как же я рад что есть огнестрел.
Конечно расчленёнка,количество вариантов и способов убийства,детализация и разнообразие зомбей намного лучше и больше чем в DL2.
Очень печально что крафт оружия как и DL2 не завезли (опять бл*ть нельзя скрафтить легендарку),это пожалуй самый большой недостаток.
Ну и отсылка на трейлер к первой части порадовала,до сих пор помню этот бомбовый трейлер.
Denuvo в игре кстати ждать нет? все еще никаких объявлений насчет DRM
Трейлер классный. Даже кажется, якобы игра отличная. Только вот я видел уже геймплей и он здесь полное днище, будто бы со времён первой части никаких 12 лет и не прошло. Разрабы будто бы не в курсе, какой сегодня год. Боёвка жесть "квадратная". Как ни крути, но Dying Light 2 по всем без исключения пунктам намного качественнее сделана. Кому нужен после теперь этот Dead Island 2, я реально понять не могу.
Кстати, я тут вспомнил, как фанатики Dying Light 1 плакались, мол якобы разрабы испортили графон в новой Dying Light 2 - сделали игру яркой солнечной, мол якобы всю атмосферу угробили.
И тут я вижу Dead island 2, и знаете что? В ней графон ещё ярче, ещё солнечнее. Но недовольств по этому вопросу я почему-то не слышу от разочаровавшихся яркой графикой Dying Light 2. Ну так Dead Island 2 ещё ярче? Ругать когда начинать будете? Ой странные современные геймеры. В однй игре им яркий солнечный графон не нравится, а в другой даже не замечают, что графон стал ещё ярче.
P.S. По графону игра в целом ОК! Но всё остальное пока вопросы и ещё раз вопросы. Наверное Dead Island 2 тот случай, когда нельзя делать выводы об игре, не пощупав её своими ручками.
Если бы ты хоть немного думал то давно бы понял,что в первой части DI тоже картинка была яркая (даже трейлер который я прикрепил выше намекает на это) так что тут ни каких противоречий,а вот в первой части DL как раз картинка была мрачная и серая и отлично передавала атмосферу постапокалипсиса а во второй её сделали яркой и цветастой,я уж не говорю о тонне других косяков.
Модели персонажей и зомби в игре прям очень бодрые
Пока однозначно стрим,а там уже видно будет...
Так нужно с каждой игрой поступать. И зачем тебе минусов наставили🤦
PG - я дома;)
Достойная замена блевотной DL2
DI ещë более блевотная если ты не заметил
DL2 по всем пунктам лучше. Или ты чё деревянный отсталый геймплей Dead Island 2 не видал? Это такой треш, что просто жесть, нет слов.