Dead Island 2 21.04.2023
8.5 770 оценок

Релизный трейлер Dead Island 2

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monk70
Новости

Разработчик Dambuster Studios и издатель Deep Silver представили релизный трейлер долгожданного зомби-экшена Dead Island 2.

Долгожданная следующая часть франшизы Dead Island, Dead Island 2, ставит игроков на место одного из шести напыщенных выживших — Эми, Бруно, Дэни, Райана, Карлы и Джейкоба. Узнав, что вы невосприимчивы к зомби-вирусу на собственном горьком опыте, будущее человечества находится в ваших руках. С помощью новых друзей, в том числе Сэма Б из оригинальной Dead Island, игроки должны сбежать из HELL-A, прежде чем остальной мир поддастся чуме нежити.

На вашем пути стоят орды нежити Ангелино, столь же разные, какими они когда-то были при жизни. Бойня реанимировала мускулистых пляжных красавчиков, модных знаменитостей и пляжных бездельников в ужасающем стиле с помощью разнообразного оружия. Рубите ли вы их ножами, рубите топором с током или превращаете в швейцарский сыр из штурмовой винтовки, залитое кровью действие Dead Island 2 — это кровавое зрелище.

С различными эффектами окружающей среды, с которыми можно экспериментировать, и вашими собственными странными способностями в качестве инфицированного, но, казалось бы, невосприимчивого выжившего зомби-вируса, есть множество способов уничтожить нежить. Пока за вами кровавый след, нет неправильного способа косить орды.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
awareness of greatness
10
Алан Битаров

Ну хоть Sam B завезли.

3
Skull Eduction

Я бы хотел узнать,что расскажет Сэм Б о своих прошлых похождениях.

2
Деньги Пикачу

Помнишь фильм Мачо и Ботан? Директор школы орал на главных героев, и говорил что ему избитого чёрного гея не хватает до нервного срыва! Я думаю что это одна из возможных его предысторий, так что не стоит париться про мудацкий баклажан.

1
warp 37

Выйдет в Steam - куплю и сыграю.

0
EllieWilliams

выйдет в торренте - скачаю и сыграю.

6
Zick211 EllieWilliams

денуво:

0
Helix8 Zick211

денуво не вечный, если помолиться на empress, то может через пол года взломает

0
Zick211 Helix8

угу

0
Kitocun Helix8

Да нафиг ждать офлайн активацию купить за копейки и играть

1
KnDiman

Релизный трейлер, после нескольких часов слитого геймплея, очень актуально.

0
Agent Qracle

"в том числе Сэма Б из оригинальной Dead Island"

Ещё в трейлерах, тизерах была Сянь Мэй (тоже из DI)

0
Samson48

найс, отсылочка на трек из первой части

0
saa0891

Как же я рад что есть огнестрел.

Конечно расчленёнка,количество вариантов и способов убийства,детализация и разнообразие зомбей намного лучше и больше чем в DL2.

Очень печально что крафт оружия как и DL2 не завезли (опять бл*ть нельзя скрафтить легендарку),это пожалуй самый большой недостаток.

Ну и отсылка на трейлер к первой части порадовала,до сих пор помню этот бомбовый трейлер.

0
trainkoher

Denuvo в игре кстати ждать нет? все еще никаких объявлений насчет DRM

0
Janekste

Трейлер классный. Даже кажется, якобы игра отличная. Только вот я видел уже геймплей и он здесь полное днище, будто бы со времён первой части никаких 12 лет и не прошло. Разрабы будто бы не в курсе, какой сегодня год. Боёвка жесть "квадратная". Как ни крути, но Dying Light 2 по всем без исключения пунктам намного качественнее сделана. Кому нужен после теперь этот Dead Island 2, я реально понять не могу.

Кстати, я тут вспомнил, как фанатики Dying Light 1 плакались, мол якобы разрабы испортили графон в новой Dying Light 2 - сделали игру яркой солнечной, мол якобы всю атмосферу угробили.

И тут я вижу Dead island 2, и знаете что? В ней графон ещё ярче, ещё солнечнее. Но недовольств по этому вопросу я почему-то не слышу от разочаровавшихся яркой графикой Dying Light 2. Ну так Dead Island 2 ещё ярче? Ругать когда начинать будете? Ой странные современные геймеры. В однй игре им яркий солнечный графон не нравится, а в другой даже не замечают, что графон стал ещё ярче.

P.S. По графону игра в целом ОК! Но всё остальное пока вопросы и ещё раз вопросы. Наверное Dead Island 2 тот случай, когда нельзя делать выводы об игре, не пощупав её своими ручками.

0
saa0891
я тут вспомнил, как фанатики Dying Light 1 плакались, мол якобы разрабы испортили графон в новой Dying Light 2 - сделали игру яркой солнечной
И тут я вижу Dead island 2, и знаете что? В ней графон ещё ярче, ещё солнечнее.

Если бы ты хоть немного думал то давно бы понял,что в первой части DI тоже картинка была яркая (даже трейлер который я прикрепил выше намекает на это) так что тут ни каких противоречий,а вот в первой части DL как раз картинка была мрачная и серая и отлично передавала атмосферу постапокалипсиса а во второй её сделали яркой и цветастой,я уж не говорю о тонне других косяков.

0
Gualtieri

Модели персонажей и зомби в игре прям очень бодрые

0
Lvinomord

Пока однозначно стрим,а там уже видно будет...

-4
Ethan Hunt

Так нужно с каждой игрой поступать. И зачем тебе минусов наставили🤦

-1
Lvinomord Ethan Hunt

PG - я дома;)

0
RTYWD

Достойная замена блевотной DL2

-5
Jarvis666

DI ещë более блевотная если ты не заметил

-4
Janekste

DL2 по всем пунктам лучше. Или ты чё деревянный отсталый геймплей Dead Island 2 не видал? Это такой треш, что просто жесть, нет слов.

0