Релизный трейлер Dead Island 2 ©

Разработчик Dambuster Studios и издатель Deep Silver представили релизный трейлер долгожданного зомби-экшена Dead Island 2.

Долгожданная следующая часть франшизы Dead Island, Dead Island 2, ставит игроков на место одного из шести напыщенных выживших — Эми, Бруно, Дэни, Райана, Карлы и Джейкоба. Узнав, что вы невосприимчивы к зомби-вирусу на собственном горьком опыте, будущее человечества находится в ваших руках. С помощью новых друзей, в том числе Сэма Б из оригинальной Dead Island, игроки должны сбежать из HELL-A, прежде чем остальной мир поддастся чуме нежити.

На вашем пути стоят орды нежити Ангелино, столь же разные, какими они когда-то были при жизни. Бойня реанимировала мускулистых пляжных красавчиков, модных знаменитостей и пляжных бездельников в ужасающем стиле с помощью разнообразного оружия. Рубите ли вы их ножами, рубите топором с током или превращаете в швейцарский сыр из штурмовой винтовки, залитое кровью действие Dead Island 2 — это кровавое зрелище.

С различными эффектами окружающей среды, с которыми можно экспериментировать, и вашими собственными странными способностями в качестве инфицированного, но, казалось бы, невосприимчивого выжившего зомби-вируса, есть множество способов уничтожить нежить. Пока за вами кровавый след, нет неправильного способа косить орды.