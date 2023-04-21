Состоялся релиз зомби-экшена Dead Island 2

Спустя почти десять лет после своего первоначального анонса игра Dead Island 2 от Deep Silver наконец-то вышла на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, а владельцам PC придется немного подождать. Действие игры, разработанной студией Dambuster Studios, происходит в Лос-Анджелесе, закрытом на карантин из-за новой вспышки нежити. В роли одного из шести героев вы должны выжить и попытаться спастись от безумия.
Dead Island 2 не является игрой с открытым миром, как первая игра. Ее уровни линейны: вы рубите и режете зомби, находите новое оружие, модифицируете его и убиваете еще больше зомби. Есть побочные задания, которые нужно открыть, коллекционные предметы, которые нужно собрать, и зомби Apex, которых нужно победить, но на этом весь геймплей не заканчивается.
К счастью, новая система FLESH позволяет получить невероятно ощутимую отдачу. Кувалды крушат конечности и черепа зомби, лезвия расчленяют конечности и многое другое. Кроме того, получив иммунитет к вирусу, игрок может использовать новый режим "Ярость", чтобы устроить хаос.
Зомби-экшен получил сдержанные оценки от прессы и блогеров, но в целом большинство из них назвало его "кровавым и веселым", просто ему не достает новых идей и геймплейных механик. Но это не всегда плохо.
Надо было добавить,что в игре денува,тут большинство только за этим в новость зашли.
Ааааа, нееееет, аааа, как больно, ска, суа, мммм мм, что за ужас тут творицааа.
Я лучше во второй раз в Days Gone поиграю.Чем тратить время на эту халтуру!.
Ну или в Dying Light, тоже неплохой вариант)
Наш чувак! 👍👍👍
Надеюсь в 1й? Второй шлаком оказался.
Конечно-же в первый!
Бессмысленный сиквел, про него нужно было забыть сразу после выхода Dying Light. Не нужна она никому.
Так он в 2015 выходил, а эта игра выгляд не плохо.
Ставим обратный отчёт до торрент идишн.
пол года+
Муйня короче она полная!
Через годик может и заценю.
Дрисня какая-то. Хотя, чего ещё жидать, когда всю игру строят вокруг одной-единственной фишки, в данном случае Flesh. Да, прикольно, но и всё какбэ. И вместо открытого мира, который такой игрее просто необходим, имхо, и идеально подходит, разрабы пилят коридоры (чтобы в очередной раз сосредоточить внимание игроков на Flesh, ок да)
Нафиг не нужОн нам такой Мёртвый остров. Кстати, не назови они так игру, в этот мусор мало кто пытался б поиграть.
Dying light 2 тоже дрисней оказался, кроме паркура в игре ничего нет. Там паркур, тут мясо, вот и выбирай.
При чём тут DL2?
Ну чë как? Тошниловка или можно играть?
Поиграл,сыровата зомби исчезают на месте,то спавнятся прям перед тобой.Ну она по лучше будет dying light 2.
Во сколько релиз на ПК в EGS ?
примерно 14 часов и 5 минут назад
В принципе уже за 100 можно офку взять, но не охота пока.
Видимо вообще никому не нужна
Я б взял за сотку ток где это можно сделать, и притом чтоб без всяких активаторов, просто почта и пароль от акка передали и играй, а то всякие мутные экзешники себе на комп качать не вариант
и где такой щедрый варик?
На фанпей.
На funpay сейчас за сотню можно активацию стандартного издания взять.
В steam нет, значит не состоялся.
Странно, не вижу игры в стим, опять обманули и релиза нет.
(это сарказм если что)
Короче тот же дед один в один, но чуть подтюненный и локи поменьше. Если бошки сносить весело, то взлетит.
Игра года
Х...я года!