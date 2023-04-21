Состоялся релиз зомби-экшена Dead Island 2 ©

Спустя почти десять лет после своего первоначального анонса игра Dead Island 2 от Deep Silver наконец-то вышла на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, а владельцам PC придется немного подождать. Действие игры, разработанной студией Dambuster Studios, происходит в Лос-Анджелесе, закрытом на карантин из-за новой вспышки нежити. В роли одного из шести героев вы должны выжить и попытаться спастись от безумия.

Dead Island 2 не является игрой с открытым миром, как первая игра. Ее уровни линейны: вы рубите и режете зомби, находите новое оружие, модифицируете его и убиваете еще больше зомби. Есть побочные задания, которые нужно открыть, коллекционные предметы, которые нужно собрать, и зомби Apex, которых нужно победить, но на этом весь геймплей не заканчивается.

К счастью, новая система FLESH позволяет получить невероятно ощутимую отдачу. Кувалды крушат конечности и черепа зомби, лезвия расчленяют конечности и многое другое. Кроме того, получив иммунитет к вирусу, игрок может использовать новый режим "Ярость", чтобы устроить хаос.

Зомби-экшен получил сдержанные оценки от прессы и блогеров, но в целом большинство из них назвало его "кровавым и веселым", просто ему не достает новых идей и геймплейных механик. Но это не всегда плохо.