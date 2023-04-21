Dead Island 2 21.04.2023
8.4 790 оценок

Состоялся релиз зомби-экшена Dead Island 2

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butcher69
Новости

Спустя почти десять лет после своего первоначального анонса игра Dead Island 2 от Deep Silver наконец-то вышла на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, а владельцам PC придется немного подождать. Действие игры, разработанной студией Dambuster Studios, происходит в Лос-Анджелесе, закрытом на карантин из-за новой вспышки нежити. В роли одного из шести героев вы должны выжить и попытаться спастись от безумия.

Dead Island 2 не является игрой с открытым миром, как первая игра. Ее уровни линейны: вы рубите и режете зомби, находите новое оружие, модифицируете его и убиваете еще больше зомби. Есть побочные задания, которые нужно открыть, коллекционные предметы, которые нужно собрать, и зомби Apex, которых нужно победить, но на этом весь геймплей не заканчивается.

К счастью, новая система FLESH позволяет получить невероятно ощутимую отдачу. Кувалды крушат конечности и черепа зомби, лезвия расчленяют конечности и многое другое. Кроме того, получив иммунитет к вирусу, игрок может использовать новый режим "Ярость", чтобы устроить хаос.

Зомби-экшен получил сдержанные оценки от прессы и блогеров, но в целом большинство из них назвало его "кровавым и веселым", просто ему не достает новых идей и геймплейных механик. Но это не всегда плохо.

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Комментарии: 35
Ваш комментарий
samosan

Надо было добавить,что в игре денува,тут большинство только за этим в новость зашли.

14
caramba1999

Ааааа, нееееет, аааа, как больно, ска, суа, мммм мм, что за ужас тут творицааа.

-3
Саня 21

Я лучше во второй раз в Days Gone поиграю.Чем тратить время на эту халтуру!.

7
Strannik110

Ну или в Dying Light, тоже неплохой вариант)

1
Сyberpunk

Наш чувак! 👍👍👍

-2
Ardolon Strannik110

Надеюсь в 1й? Второй шлаком оказался.

-2
Strannik110 Ardolon

Конечно-же в первый!

0
Walkan90

Бессмысленный сиквел, про него нужно было забыть сразу после выхода Dying Light. Не нужна она никому.

3
Ardolon

Так он в 2015 выходил, а эта игра выгляд не плохо.

2
Путешествиник Сквось-Миры

Ставим обратный отчёт до торрент идишн.

3
Kot9lra street

пол года+

2
askazanov

Муйня короче она полная!

1
Кей Овальд

Через годик может и заценю.

1
CAN I HABE PIZZA PLS

Дрисня какая-то. Хотя, чего ещё жидать, когда всю игру строят вокруг одной-единственной фишки, в данном случае Flesh. Да, прикольно, но и всё какбэ. И вместо открытого мира, который такой игрее просто необходим, имхо, и идеально подходит, разрабы пилят коридоры (чтобы в очередной раз сосредоточить внимание игроков на Flesh, ок да)

Нафиг не нужОн нам такой Мёртвый остров. Кстати, не назови они так игру, в этот мусор мало кто пытался б поиграть.

1
Ardolon

Dying light 2 тоже дрисней оказался, кроме паркура в игре ничего нет. Там паркур, тут мясо, вот и выбирай.

2
CAN I HABE PIZZA PLS Ardolon

При чём тут DL2?

0
Jarvis666

Ну чë как? Тошниловка или можно играть?

1
Skull Eduction

Поиграл,сыровата зомби исчезают на месте,то спавнятся прям перед тобой.Ну она по лучше будет dying light 2.

1
Jay C

Во сколько релиз на ПК в EGS ?

1
cola13

примерно 14 часов и 5 минут назад

1
tvorog8088

В принципе уже за 100 можно офку взять, но не охота пока.

0
caliskan

Видимо вообще никому не нужна

2
StingerV

Я б взял за сотку ток где это можно сделать, и притом чтоб без всяких активаторов, просто почта и пароль от акка передали и играй, а то всякие мутные экзешники себе на комп качать не вариант

-4
Абабков Денис

и где такой щедрый варик?

-2
tvorog8088 Абабков Денис

На фанпей.

0
Обычный Юнит Абабков Денис

На funpay сейчас за сотню можно активацию стандартного издания взять.

1
Black Future

В steam нет, значит не состоялся.

0
Shimuto

Странно, не вижу игры в стим, опять обманули и релиза нет.
(это сарказм если что)

0
digitalkid

Короче тот же дед один в один, но чуть подтюненный и локи поменьше. Если бошки сносить весело, то взлетит.

-2
ilyush

Игра года

-12
kolinmah

Х...я года!

0