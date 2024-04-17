Состоялся выход сюжетного дополнения SoLA для Dead Island 2

Второе дополнение к Dead Island 2 — SoLA — вышло на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК (Epic Game Store). В Steam появится 22 апреля 2024 года.
Расположенная в самом сердце Лос-Анджелеса, SoLA переносит игроков на настоящий калифорнийский музыкальный фестиваль, где психоделический ритм порождает хаос, превращая мош-пит в гниющий кратер с кровью и высвобождая злобное присутствие, преследующее игрока.
Новая история. Смертельный вирус проносится по Долине, превращая ее обитателей в голодных зомби, когда извне зовет хтонический ритм: Ритм Аутофага. Привлеченные на фестиваль загадочным предупреждающим сообщением, игроки должны исследовать руины SoLA и положить конец этой потусторонней угрозе.
Новое место. Интуитивный, залитый кровью музыкальный фестиваль в Лос-Анджелесе, отдающийся эхом под звуки The Beat, который грозит превратить живых в зомби и потенциально может быть услышан по всему миру.
Новые враги. Включая Виппера, нового высшего врага, сведенного с ума от ненависти к себе Аутофагом. Их стремление к членовредительству превратило их в ужасающий кошмар с выпотрошенными кишками, позволяющими им нападать на расстоянии. И Clotter, тревожный вариант вершины, зомби, который может разложиться на отвратительную кучу крови, делая его невосприимчивым к повреждениям в этой форме, а затем преобразоваться в другое место, чтобы продолжить борьбу. Способен выпустить мощную струю гнилой крови из своего сердца.
Новое легендарное оружие, такое как Потрошитель — смертоносное сочетание бейсбольной биты и циркулярной пилы, превращающее его в ударную машину для расчленения, и пусковую установку для пил, тяжелое оружие, стреляющее вращающимися пилами; идеальное оружие для обезглавливания и расчленения на расстоянии.
Посмотрим, первое DLC нудноватое несколько было. Сама игра хорошая, прошел с удовольствием.
Если эту игру ты считаешь хорошей и даже получаешь удовольствие, тогда мне страшно представить, а что же ты тогда считаешь плохими играми? Как по мне, Dead Island 2 игра с красивой расчленёнкой зомбаков, и это её единственное достоинство, а в остальном игра пустышка и один из худших представителей зомби игр. Лучше уж в Dyind Light 2 играть, чем в это недоразумение.
Как же хорошо,что всем плевать,что ты думаешь.
дл2 с ее открытым миром и паркуром куда хуже да2 коридорного)
Хорошо что добавляют новых врагов. ))
Плохо что их нельзя потом "отфильтровать". ((
Интуитивный музыкальный фестиваль? Шта?
Уже качаю , играть обязательно
Каеф🔥