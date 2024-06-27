Capcom анонсировала свою презентацию Next с показом игр

Мы только что прошли через череду летних мероприятий и игровых презентаций, но они еще не закончились. Компания Capcom объявила, что скоро состоится одно из ее собственных мероприятий: на следующей неделе, в ночь на 2 июля, состоится трансляция Capcom Next.

Capcom представит 25-минутную презентацию, в котором поделится новыми подробностями о трех грядущих играх — недавно анонсированном Dead Rising Deluxe Remaster, готовящейся к выходу Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, а также iOS-порт Resident Evil 7.

Capcom также недвусмысленно заявила, что не будет раскрывать подробности о других играх, кроме этих трех, так что не ждите никаких новостей для ранее анонсированных игр, таких как Monster Hunter Wilds или Pragmata, и уж точно не ждите анонсов неанонсированных игр, таких как Resident Evil 9 или грядущие ремейки Resident Evil.