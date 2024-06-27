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Dead Rising 08.08.2006
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Песочница
8 316 оценок

Capcom анонсировала свою презентацию Next с показом игр

butcher69
Новости

Мы только что прошли через череду летних мероприятий и игровых презентаций, но они еще не закончились. Компания Capcom объявила, что скоро состоится одно из ее собственных мероприятий: на следующей неделе, в ночь на 2 июля, состоится трансляция Capcom Next.

Capcom представит 25-минутную презентацию, в котором поделится новыми подробностями о трех грядущих играх — недавно анонсированном Dead Rising Deluxe Remaster, готовящейся к выходу Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, а также iOS-порт Resident Evil 7.

Capcom также недвусмысленно заявила, что не будет раскрывать подробности о других играх, кроме этих трех, так что не ждите никаких новостей для ранее анонсированных игр, таких как Monster Hunter Wilds или Pragmata, и уж точно не ждите анонсов неанонсированных игр, таких как Resident Evil 9 или грядущие ремейки Resident Evil.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
EmotionalHarvard

Без презентации будущих Резов, не интересно...

3
K0t Felix

Соглашусь

0
Ender exe

А я думал резик какой-нибудь новый выйдет или ремейк😔

0
Пользователь ВКонтакте

Ну глянем что там по Дэд рейзингу // Илья Дроздов

0
XeQTOR

Ремейк Dino Crisis походу мы не дождемся.

0