Capcom анонсировала новый ремастер самой первой Dead Rising

Серия Dead Rising затихла, кажется, на целую вечность. Последней основной игрой в серии зомби-экшенов стала Dead Rising 4 вышедшая в далеком 2017 году. Однако давние фанаты считают достойными названия только первые две игры, и, похоже, Capcom с этим согласна.
Японский издатель только что представил Dead Rising Deluxe Remaster - ремастер оригинальной Dead Rising, который в настоящее время разрабатывается в японской студии.
Новинка представляет собой именно то, что написано на обложке: ремастированную версию оригинальной игры, выходящую на современные платформы. Она получила новый слой краски, а Фрэнк - новую прическу.
Dead Rising - одна из самых любимых серий Capcom, но до сегодняшнего анонса многие считали ее заброшенной. Сейчас Capcom переживает новый ренессанс благодаря нескольким успешным и признанным критиками играм. Однако Dead Rising, как ни странно, оставалась в стороне от этого события.
Однако ситуация явно изменилась, и фанаты Dead Rising, несомненно, будут рады этому. В более широком смысле, это также указывает на то, что Capcom не покончила с зомби-серией, а значит, анонсированная игра может быть просто способом компании испытать воду, прежде чем вкладывать деньги в полноценное продолжение.
Примечательно также, что, учитывая отсутствие у Capcom западных студий, над игрой будет работать основная команда в Японии, что, несомненно, оценят давние поклонники.
Ей бы ремейк не помешал по хорошему, по куску трейлера видно, что текстуры одив фиг так себе.
Была б озвучка, не то чтобы без неё не пройти, но все же по приятнее // Илья Дроздов
кому нам? сколько вас там в комнате?
brand new look = новый слой краски
ахах
Я ещё помню только приобрел Xbox 360 первые что остальные были красные огни ловили и как раз проходил оригинальную dead rising она сразу мне зашла как помню в пятницу решил поиграть с утреца недолго музыка играла консолька зависла а после перезагрузки бах и красные огни вот это был облом // Maks Soulreaper
Ремастер, не ремейк? Видимо не особо рассчитывают на успех.
ждём
Весьма не дурно. Так сказать сделать перерыв от многочисленных переиздании резика.
Это вместо анонса RE9🤣🤣🤣Дождались
Круто будет звучать в разговоре: Вы, короч, как хотите, а в дрдр пойду играть. // Енот Важный
Под капотом? // Илья Дроздов
Где хочешь, "дырдыр" везде будет звучать красиво // Енот Важный
Блин просто непроизвольно вспомнил // Илья Дроздов
Для обладателей оригинала надеюсь скидон процентов 20 хотя бы бахнут 😅
Может даже собачек с попугаями из вий версии добавят. А там глядишь и ремастер второй части с контентом из хвох 360😜 // Миша Силовичков
А вот это не помешало бы, было бы збс.
Не особо популярная серия
Сколько же можно!! Блять