ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dead Rising 08.08.2006
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Песочница
8 311 оценок

Capcom анонсировала новый ремастер самой первой Dead Rising

butcher69
Новости

Серия Dead Rising затихла, кажется, на целую вечность. Последней основной игрой в серии зомби-экшенов стала Dead Rising 4 вышедшая в далеком 2017 году. Однако давние фанаты считают достойными названия только первые две игры, и, похоже, Capcom с этим согласна.

Японский издатель только что представил Dead Rising Deluxe Remaster - ремастер оригинальной Dead Rising, который в настоящее время разрабатывается в японской студии.

Новинка представляет собой именно то, что написано на обложке: ремастированную версию оригинальной игры, выходящую на современные платформы. Она получила новый слой краски, а Фрэнк - новую прическу.

Dead Rising - одна из самых любимых серий Capcom, но до сегодняшнего анонса многие считали ее заброшенной. Сейчас Capcom переживает новый ренессанс благодаря нескольким успешным и признанным критиками играм. Однако Dead Rising, как ни странно, оставалась в стороне от этого события.

Однако ситуация явно изменилась, и фанаты Dead Rising, несомненно, будут рады этому. В более широком смысле, это также указывает на то, что Capcom не покончила с зомби-серией, а значит, анонсированная игра может быть просто способом компании испытать воду, прежде чем вкладывать деньги в полноценное продолжение.

Примечательно также, что, учитывая отсутствие у Capcom западных студий, над игрой будет работать основная команда в Японии, что, несомненно, оценят давние поклонники.

21
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Just-a-your-King

Ей бы ремейк не помешал по хорошему, по куску трейлера видно, что текстуры одив фиг так себе.

5
Пользователь ВКонтакте

Была б озвучка, не то чтобы без неё не пройти, но все же по приятнее // Илья Дроздов

1
Комментарий удален
J Jonah Jameson

кому нам? сколько вас там в комнате?

1
Александр Назарко

brand new look = новый слой краски
ахах

0
Пользователь ВКонтакте

Я ещё помню только приобрел Xbox 360 первые что остальные были красные огни ловили и как раз проходил оригинальную dead rising она сразу мне зашла как помню в пятницу решил поиграть с утреца недолго музыка играла консолька зависла а после перезагрузки бах и красные огни вот это был облом // Maks Soulreaper

0
MLShadow

Ремастер, не ремейк? Видимо не особо рассчитывают на успех.

0
Josuke_4444

ждём

-1
Egik81

Весьма не дурно. Так сказать сделать перерыв от многочисленных переиздании резика.

-1
Punisher1

Это вместо анонса RE9🤣🤣🤣Дождались

-2
Пользователь ВКонтакте

Круто будет звучать в разговоре: Вы, короч, как хотите, а в дрдр пойду играть. // Енот Важный

-3
Пользователь ВКонтакте

Под капотом? // Илья Дроздов

-2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Где хочешь, "дырдыр" везде будет звучать красиво // Енот Важный

-2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Блин просто непроизвольно вспомнил // Илья Дроздов

-2
Пользователь ВКонтакте

Для обладателей оригинала надеюсь скидон процентов 20 хотя бы бахнут 😅

Может даже собачек с попугаями из вий версии добавят. А там глядишь и ремастер второй части с контентом из хвох 360😜 // Миша Силовичков

-3
DarkTenshi666
А там глядишь и ремастер второй части с контентом из хвох 360

А вот это не помешало бы, было бы збс.

0
shit again

Не особо популярная серия

-3
Arkadiy Artemenko

Сколько же можно!! Блять

-3
J Jonah Jameson
3