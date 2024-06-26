Capcom анонсировала новый ремастер самой первой Dead Rising

Серия Dead Rising затихла, кажется, на целую вечность. Последней основной игрой в серии зомби-экшенов стала Dead Rising 4 вышедшая в далеком 2017 году. Однако давние фанаты считают достойными названия только первые две игры, и, похоже, Capcom с этим согласна.

Японский издатель только что представил Dead Rising Deluxe Remaster - ремастер оригинальной Dead Rising, который в настоящее время разрабатывается в японской студии.

Новинка представляет собой именно то, что написано на обложке: ремастированную версию оригинальной игры, выходящую на современные платформы. Она получила новый слой краски, а Фрэнк - новую прическу.

Dead Rising - одна из самых любимых серий Capcom, но до сегодняшнего анонса многие считали ее заброшенной. Сейчас Capcom переживает новый ренессанс благодаря нескольким успешным и признанным критиками играм. Однако Dead Rising, как ни странно, оставалась в стороне от этого события.

Однако ситуация явно изменилась, и фанаты Dead Rising, несомненно, будут рады этому. В более широком смысле, это также указывает на то, что Capcom не покончила с зомби-серией, а значит, анонсированная игра может быть просто способом компании испытать воду, прежде чем вкладывать деньги в полноценное продолжение.

Примечательно также, что, учитывая отсутствие у Capcom западных студий, над игрой будет работать основная команда в Японии, что, несомненно, оценят давние поклонники.