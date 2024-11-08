Capcom выпустила демо-версию Dead Rising Deluxe Remaster

Компания Capcom сообщила о том, что для Dead Rising Deluxe Remaster стала доступна демо-версия, которая предлагает ознакомиться с игрой всем желающим.

Демо-версия позволяет начать прохождение игры с самого начала, однако некоторые аспекты могут отличаться от полной версии игры. Так же Capcom уточнила, что сохранения из демо-версии не получится перенести в полную игру.

Dead Rising Deluxe Remaster доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.