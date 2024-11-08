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Dead Rising 08.08.2006
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Песочница
7.9 385 оценок

Capcom выпустила демо-версию Dead Rising Deluxe Remaster

AceTheKing
Новости

Компания Capcom сообщила о том, что для Dead Rising Deluxe Remaster стала доступна демо-версия, которая предлагает ознакомиться с игрой всем желающим.

Демо-версия позволяет начать прохождение игры с самого начала, однако некоторые аспекты могут отличаться от полной версии игры. Так же Capcom уточнила, что сохранения из демо-версии не получится перенести в полную игру.

Dead Rising Deluxe Remaster доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

6
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
TastelessGerman

А на релизе что нельзя было добавить?

0
Беккер5443

И denuvo поставили жесть.

2
jax baron Беккер5443

ага на ремастер дюневу это бред

0
Пользователь ВКонтакте

На торрентах всё желающие могут ознакомиться и с полной версией. // Артур Авдеев

-7
TastelessGerman

Она разве взломана?

1
Беккер5443

Ну да конечно ознакомились уже и с защитой Denuvo тоже блин.

1
Пользователь ВКонтакте

Её ещё нет, только оффлайн- активация // Алексей Каликин

0
Беккер5443 Пользователь ВКонтакте

Лицензия Steam-Rip (Таблетка: Отсутствует - Denuvo) v 1.0.0.0 Build 15530420 (Полная) Последняя

1. Скачать

2. Ждать взлома, если он будет...

https://byrutgame.org/41041-dead-rising-deluxe-remaster.html

Она есть.

0