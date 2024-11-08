Capcom выпустила демо-версию Dead Rising Deluxe Remaster

Компания Capcom сообщила о том, что для Dead Rising Deluxe Remaster стала доступна демо-версия, которая предлагает ознакомиться с игрой всем желающим.
Демо-версия позволяет начать прохождение игры с самого начала, однако некоторые аспекты могут отличаться от полной версии игры. Так же Capcom уточнила, что сохранения из демо-версии не получится перенести в полную игру.
Dead Rising Deluxe Remaster доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
А на релизе что нельзя было добавить?
И denuvo поставили жесть.
ага на ремастер дюневу это бред
На торрентах всё желающие могут ознакомиться и с полной версией. // Артур Авдеев
Она разве взломана?
Ну да конечно ознакомились уже и с защитой Denuvo тоже блин.
Её ещё нет, только оффлайн- активация // Алексей Каликин
Лицензия Steam-Rip (Таблетка: Отсутствует - Denuvo) v 1.0.0.0 Build 15530420 (Полная) Последняя
1. Скачать
2. Ждать взлома, если он будет...
https://byrutgame.org/41041-dead-rising-deluxe-remaster.html
Она есть.