Анонсирован тактический зомби-выживач Dead Season

Если вам не хватает зомби-выживачей, то вас может заинтересовать грядущая Dead Season. Сегодня состоялся ее официальный анонс, сопровождаемый презентацией короткого трейлера с фрагментами геймплея.



Судя по материалам и описанию Dead Season, игра будет представлять собой некое сочетание серии XCOM (поскольку предложит характерную камеру сверху и пошаговый бой).

Действие Dead Season происходит в постапокалиптическом мире, захваченном нежитью. Главные герои - незнакомые друг с другом люди, которых объединяет желание бороться за выживание.

В игре мы берем под контроль группу из 4 выживших. Целью будет сохранение жизни главных героев, включая борьбу с врагами и сбор необходимых ресурсов. По мере прохождения игры главные герои, помимо прочего, будут получать новые навыки.

В Dead Season будет очень важно избегать прямых столкновений с зомби, ведь они появляются большими группами, что может стать проблемой для четверки выживших. Внимание нежити привлекает шум, поэтому нужно планировать свои действия и, помимо прочего, внимательно относиться к тому, как много вы стреляете.

Стоит отметить, что над игрой работает всего один человек - Павел Харев. Создатель The Dead Season опубликует больше информации об игре в ближайшие несколько месяцев.