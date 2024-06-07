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Dead Space 13.10.2008
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 5 132 оценки

GamesVoice заморозили русскую озвучку Dead Space

Алекс470
Новости

Локализация Dead Space Remake успела сменить студию локализации, пережить переносы и полную заморозку

Изначально представители GamesVoice заявили, что озвучка выйдет в ближайшее время (до конца лета 2023 года) и всё уже давно записано

Однако затем стали отвечать в комментариях о том, что локализация не готова и у неё сложна техническая часть. Дата локализации постоянно сдвигалась, а вопросы у людей только нарастали

И вот, буквально вчера студия озвучивания GamesVoice объявила, что озвучка Dead Space Remake заморожена. Об этом GamesVoice объявили в комментариях, в ответ на вопрос о выходе локализации

8
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Go_Ra

Короче , бабла с детишек собрали и были таковы .... Очередная Пирамида !!!

14
Комментарий удален
Без негатива

Никогда такого не было и вот опять

9
hamshut vanтт

А почему он кретин?! Они типа за просто так переводы делали?!

4
vanтт hamshut

Так они и дальше делают. Вон в хогвартс новый квест добавили, они оперативно о нём отчитались, озвучка на него встала, во всю пилят остальные свои проекты, что-то не наблюдаю про это новостей. Потому и кретин, что сразу ставит клеймо, не пытаясь вникать в вопрос. Автор новости не лучше, сварганил её из сообщеньки в личке. Буквально вчера они в комментах ответили конкретней по поводу заморозки проекта, там ситуация объяснена нормально, но почему-то здесь нет скринов этого. Отвечая на твой вопрос: конкретно на дед спейс геймс войсы не собирали донаты. Куратор собирал их в группе механиков, после чего перешёл в геймсвойс с уже оплаченным и записанным проектом.

0
pelegrim_st1

Эта та "целеустремлённая команда" которая, сливает всё что долго и сложно делать, пример анонс озвучки Dishonored на которую кто-то занёс, а потом они сказали "это не возможно", и вообще анонса не было, потом отмазки по озвучке Phantom Liberty... )))

P.S. А за лишние вопросы по русификаторам, могут и заблокировать! =))

7
Челодой моловек 94

узкие

0
вупсич пупсич

Думаю вопросы должны быть у тех, кто проспонсировал эту озвучку.
Но если там были открытые сборы, они должны ответить аудитории, что случилось.

Деньги выплачены, что значит некому заниматься?

4
Аристов--Черный

Думаю нет спецов для "внутренностей" игры. Отлично записанные дорожки надо отлично разместить в игре.

3
ifrail

Игры внутри по разному устроенны (исключая те, что сделаны на одном движке), странно, что люди сделали озвучку (и собрали деньги) до того как разобрались в том, как ее вставить в игру и можно ли это сделать

2
erkins007

Хах, лошкоа подоили, можно и заморозить. Джедаи следующие.

3
Modern Fear
2
BrokVud

Они недавно отвечали, что озва то давно готова, но они её обратно запаковать не могут...

1
xion76

П..т по любому про тех трудности. Тут очевидно просто не поделили проект... Бабки то верните людям!

1
tvorog8088

Главное что бы Вейка и Джедаев не заморозили.

1
Александр Дантес

Походу бабло не поделили... сколько таких историй в EvE онлайн - всё как всегда чуда не произошло, но кто знает может они ещё вернуться))))

1
SkyGame

а когда там озвучка гта vc выйдет?

1
Yoshemitsu

Как там было? Нейросети все переведут и озвучат.

1
Кей Овальд

Печально, если правда. Впрочем, Хеллблейд они таки выпустили, хотя это уже стало мемом.

1
saa0891
Однако затем стали отвечать в комментариях о том, что локализация не готова и у неё сложна техническая часть. Дата локализации постоянно сдвигалась, а вопросы у людей только нарастали

Если правда заморозили то это для меня самая печальная новость, обрубок Протокол озвучили а реально шедевральную игру и просто отличнейший ремейк нет.

0
Алекс470

Скриншот представлен, фотошопом не является к сожалению

4
saa0891 Алекс470
2
Папел

Каким нужно быть мамонтозавром, чтобы донить на озвучку игры 2008го года? Игра за пол дня проходится. Что там озвучивать. Уже б собрались, да нейро выпустили

-1