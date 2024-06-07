GamesVoice заморозили русскую озвучку Dead Space

Локализация Dead Space Remake успела сменить студию локализации, пережить переносы и полную заморозку

Изначально представители GamesVoice заявили, что озвучка выйдет в ближайшее время (до конца лета 2023 года) и всё уже давно записано

Однако затем стали отвечать в комментариях о том, что локализация не готова и у неё сложна техническая часть. Дата локализации постоянно сдвигалась, а вопросы у людей только нарастали

И вот, буквально вчера студия озвучивания GamesVoice объявила, что озвучка Dead Space Remake заморожена. Об этом GamesVoice объявили в комментариях, в ответ на вопрос о выходе локализации