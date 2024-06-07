GamesVoice заморозили русскую озвучку Dead Space

Локализация Dead Space Remake успела сменить студию локализации, пережить переносы и полную заморозку
Изначально представители GamesVoice заявили, что озвучка выйдет в ближайшее время (до конца лета 2023 года) и всё уже давно записано
Однако затем стали отвечать в комментариях о том, что локализация не готова и у неё сложна техническая часть. Дата локализации постоянно сдвигалась, а вопросы у людей только нарастали
И вот, буквально вчера студия озвучивания GamesVoice объявила, что озвучка Dead Space Remake заморожена. Об этом GamesVoice объявили в комментариях, в ответ на вопрос о выходе локализации
Короче , бабла с детишек собрали и были таковы .... Очередная Пирамида !!!
Никогда такого не было и вот опять
А почему он кретин?! Они типа за просто так переводы делали?!
Так они и дальше делают. Вон в хогвартс новый квест добавили, они оперативно о нём отчитались, озвучка на него встала, во всю пилят остальные свои проекты, что-то не наблюдаю про это новостей. Потому и кретин, что сразу ставит клеймо, не пытаясь вникать в вопрос. Автор новости не лучше, сварганил её из сообщеньки в личке. Буквально вчера они в комментах ответили конкретней по поводу заморозки проекта, там ситуация объяснена нормально, но почему-то здесь нет скринов этого. Отвечая на твой вопрос: конкретно на дед спейс геймс войсы не собирали донаты. Куратор собирал их в группе механиков, после чего перешёл в геймсвойс с уже оплаченным и записанным проектом.
Эта та "целеустремлённая команда" которая, сливает всё что долго и сложно делать, пример анонс озвучки Dishonored на которую кто-то занёс, а потом они сказали "это не возможно", и вообще анонса не было, потом отмазки по озвучке Phantom Liberty... )))
P.S. А за лишние вопросы по русификаторам, могут и заблокировать! =))
узкие
Думаю вопросы должны быть у тех, кто проспонсировал эту озвучку.
Но если там были открытые сборы, они должны ответить аудитории, что случилось.
Деньги выплачены, что значит некому заниматься?
Думаю нет спецов для "внутренностей" игры. Отлично записанные дорожки надо отлично разместить в игре.
Игры внутри по разному устроенны (исключая те, что сделаны на одном движке), странно, что люди сделали озвучку (и собрали деньги) до того как разобрались в том, как ее вставить в игру и можно ли это сделать
Хах, лошкоа подоили, можно и заморозить. Джедаи следующие.
Они недавно отвечали, что озва то давно готова, но они её обратно запаковать не могут...
П..т по любому про тех трудности. Тут очевидно просто не поделили проект... Бабки то верните людям!
Главное что бы Вейка и Джедаев не заморозили.
Походу бабло не поделили... сколько таких историй в EvE онлайн - всё как всегда чуда не произошло, но кто знает может они ещё вернуться))))
а когда там озвучка гта vc выйдет?
Как там было? Нейросети все переведут и озвучат.
Печально, если правда. Впрочем, Хеллблейд они таки выпустили, хотя это уже стало мемом.
Если правда заморозили то это для меня самая печальная новость, обрубок Протокол озвучили а реально шедевральную игру и просто отличнейший ремейк нет.
Скриншот представлен, фотошопом не является к сожалению
Каким нужно быть мамонтозавром, чтобы донить на озвучку игры 2008го года? Игра за пол дня проходится. Что там озвучивать. Уже б собрались, да нейро выпустили