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Dead Space 13.10.2008
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 5 717 оценок

Mechanics VoiceOver рассказали про запись песни-пасхалки для ремейка Dead Space

AceTheKing
Новости

Студия Mechanics VoiceOver, выпустившая русскую озвучку для ремейка Dead Space, рассказала про процесс переозвучки песни-пасхалки в игре.

В ремейке Dead Space нашли забавную пасхалку с песней шанти про события игры

По словам студии, локализация игр - это не только перевод и озвучка реплик, но ещё и адаптация и перепевка песен. Несмотря на то, что песня-шанти в игре является лишь приятной пасхалкой от разработчиков, она напрямую относится к лору игры, поэтому студия сочла неуместным оставлять её на языке оригинала.

Mechanics VoiceOver представила две тестовых версии песни (в итоговой версии озвучки другая версия и аранжировка), которые пришлось записать студии в процессе её перевода на русский язык.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
askazanov

Круто

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Destroited

Интересно дерьмуву с неё снимут когда-нибудь ? Хотя пофигу оригинал прошел и норм.

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