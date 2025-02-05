Mechanics VoiceOver рассказали про запись песни-пасхалки для ремейка Dead Space

Студия Mechanics VoiceOver, выпустившая русскую озвучку для ремейка Dead Space, рассказала про процесс переозвучки песни-пасхалки в игре.

По словам студии, локализация игр - это не только перевод и озвучка реплик, но ещё и адаптация и перепевка песен. Несмотря на то, что песня-шанти в игре является лишь приятной пасхалкой от разработчиков, она напрямую относится к лору игры, поэтому студия сочла неуместным оставлять её на языке оригинала.

Mechanics VoiceOver представила две тестовых версии песни (в итоговой версии озвучки другая версия и аранжировка), которые пришлось записать студии в процессе её перевода на русский язык.