Ремейк Dead Space получил новую максимальную скидку в Steam - 85%

Как стало известно, ремейк Dead Space от компании Electronic Arts получил новую максимальную скидку в Steam.

Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 85%. До этого максимальный размер скидки составлял 80%. Распродажа продлится до 4 декабря включительно.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.