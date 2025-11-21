Ремейк Dead Space получил новую максимальную скидку в Steam - 85%

Как стало известно, ремейк Dead Space от компании Electronic Arts получил новую максимальную скидку в Steam.
Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 85%. До этого максимальный размер скидки составлял 80%. Распродажа продлится до 4 декабря включительно.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
