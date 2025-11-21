ЧАТ ИГРЫ
Dead Space 13.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 6 318 оценок

Ремейк Dead Space получил новую максимальную скидку в Steam - 85%

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, ремейк Dead Space от компании Electronic Arts получил новую максимальную скидку в Steam.

Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 85%. До этого максимальный размер скидки составлял 80%. Распродажа продлится до 4 декабря включительно.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

9
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Беккер5443

А толку надо взлом.

7
agula98

дорого

3
Беккер5443

6 862 руб я в шоке, я за 1500 покупал подписку 🤣🤣🤣🤣🤣

demanik1 Беккер5443
6 862 руб я в шоке

Это где такие цены?

У меня в стиме 464р. в переводе с тенге.

1
zudmitt

85 процентов?

3
Пользователь ВКонтакте

еще не взломали? // Мирослав Лукин

Пользователь ВКонтакте

Poka net // Vengel Bryde

Пользователь ВКонтакте

Там прикол с туалетами, для трех полов, судя по табличке // Андрей Синюков

Barred

Прошел в начале года. Каллисто понравился больше.