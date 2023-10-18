Ремейк Dead Space появится в сервис EA Play аккурат к Хэллоуину

Electronic Arts объявила, что ремейк Dead Space появится в подписочном сервисе EA Play уже 26 октября 2023 года, что станет отличным поводом для того, чтобы переиграть в научно-фантастический ужастик накануне Хэллоуина. Те, кто подписан на EA Play Pro, уже могут в нее играть, а для всех остальных игра будет доступна начиная с указанной даты.
Ремейк Dead Space вышел в январе 2023 года для PS5, PC и Xbox Series X/S. Игра представляет собой полноценную переработку классического ужастика 2008 года, разработанного уже не существующей Visceral Games, в которой добавлены новые побочные миссии, дополняющие сюжет, а также озвучен главный герой Айзек Кларк. Созданная с нуля на движке Frostbite, игра позволяет получить еще более захватывающие эмоции благодаря улучшениям в графике, звуке и геймплее, сохраняя при этом верность концепции оригинальной игры.
Оригинальная Dead Space имела успех у критиков и достаточно хорошо продавалась, что дало толчок к выпуску двух сиквелов. Но после выхода Dead Space 3 в 2013 году серия была поставлена на паузу, и только в этом году состоялся релиз ремейка первой Dead Space.
Увидим ли мы ремейк Dead Space 2? Пока EA ничего не объявила, но это вполне возможно.
а на торрентах когда появится :"(
А кто его знает когда, пока даже никто не собирается ломать походу. Я сам купил офлайн акк в стиме на жжсел, русик нормально ставится. Можно спокойно пройти.
у меня аллергия на покупку игр от еа в любом виде
ну... в данном случае это весьма годный ремейк нестареющей классики
Я жду ру озвучку и тоже куплю активатор, хотя по идее Денуву дают разработчикам в прокат на год за 150к зеленых примерно, потом на второй год и далее хочешь плати и продляй или защиту снимают, поэтому многие игры крякают спустя год или два прям в день снятия Денувы.
такие игры надо поддерживать финансово.
отличная причина оформить аксесс на месяцок.
Прекрасная новость
Самый бесполезный скример.