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об игре
Dead Space 13.10.2008
9.2 4 526 оценок

Ремейк Dead Space появится в сервис EA Play аккурат к Хэллоуину

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Gruz_
Новости

Electronic Arts объявила, что ремейк Dead Space появится в подписочном сервисе EA Play уже 26 октября 2023 года, что станет отличным поводом для того, чтобы переиграть в научно-фантастический ужастик накануне Хэллоуина. Те, кто подписан на EA Play Pro, уже могут в нее играть, а для всех остальных игра будет доступна начиная с указанной даты.

Ремейк Dead Space вышел в январе 2023 года для PS5, PC и Xbox Series X/S. Игра представляет собой полноценную переработку классического ужастика 2008 года, разработанного уже не существующей Visceral Games, в которой добавлены новые побочные миссии, дополняющие сюжет, а также озвучен главный герой Айзек Кларк. Созданная с нуля на движке Frostbite, игра позволяет получить еще более захватывающие эмоции благодаря улучшениям в графике, звуке и геймплее, сохраняя при этом верность концепции оригинальной игры.

Оригинальная Dead Space имела успех у критиков и достаточно хорошо продавалась, что дало толчок к выпуску двух сиквелов. Но после выхода Dead Space 3 в 2013 году серия была поставлена на паузу, и только в этом году состоялся релиз ремейка первой Dead Space.

Увидим ли мы ремейк Dead Space 2? Пока EA ничего не объявила, но это вполне возможно.

-1
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
A E

а на торрентах когда появится :"(

0
Protocol10

А кто его знает когда, пока даже никто не собирается ломать походу. Я сам купил офлайн акк в стиме на жжсел, русик нормально ставится. Можно спокойно пройти.

1
A E Protocol10

у меня аллергия на покупку игр от еа в любом виде

-1
Protocol10 A E

ну... в данном случае это весьма годный ремейк нестареющей классики

2
Well-offZin Protocol10

Я жду ру озвучку и тоже куплю активатор, хотя по идее Денуву дают разработчикам в прокат на год за 150к зеленых примерно, потом на второй год и далее хочешь плати и продляй или защиту снимают, поэтому многие игры крякают спустя год или два прям в день снятия Денувы.

0
ZackSnyder A E

такие игры надо поддерживать финансово.

0
ZackSnyder

отличная причина оформить аксесс на месяцок.

0
211186

Прекрасная новость

0
Кей Овальд

Самый бесполезный скример.

-2