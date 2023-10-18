Ремейк Dead Space появится в сервис EA Play аккурат к Хэллоуину ©

Electronic Arts объявила, что ремейк Dead Space появится в подписочном сервисе EA Play уже 26 октября 2023 года, что станет отличным поводом для того, чтобы переиграть в научно-фантастический ужастик накануне Хэллоуина. Те, кто подписан на EA Play Pro, уже могут в нее играть, а для всех остальных игра будет доступна начиная с указанной даты.

Ремейк Dead Space вышел в январе 2023 года для PS5, PC и Xbox Series X/S. Игра представляет собой полноценную переработку классического ужастика 2008 года, разработанного уже не существующей Visceral Games, в которой добавлены новые побочные миссии, дополняющие сюжет, а также озвучен главный герой Айзек Кларк. Созданная с нуля на движке Frostbite, игра позволяет получить еще более захватывающие эмоции благодаря улучшениям в графике, звуке и геймплее, сохраняя при этом верность концепции оригинальной игры.

Оригинальная Dead Space имела успех у критиков и достаточно хорошо продавалась, что дало толчок к выпуску двух сиквелов. Но после выхода Dead Space 3 в 2013 году серия была поставлена на паузу, и только в этом году состоялся релиз ремейка первой Dead Space.

Увидим ли мы ремейк Dead Space 2? Пока EA ничего не объявила, но это вполне возможно.