Создатели ремейка Dead Space показали множество крутых концепт-артов игры ©

Разработчики из студии EA Motive опубликовали на портале ArtStation множество новых концепт-артов ремейка Dead Space. На них можно детально рассмотреть костюмы Айзека Кларка, некроморфов, темные коридоры космического корабля USG «Ишимура» и другие игровые локации.

По словам разработчиков, для большинства из тех кто работал над Dead Space 2, было воплощением мечты - вернуться во вселенную, частью которой они были много лет назад. На всех этапах разработки ремейка для них главным приоритетом было сохранить наследие оригинальной Dead Space и следовать главным направлениям игры: хоррор, погружение и живой мир.