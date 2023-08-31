Студия GamesVoice показала видео рабочего процесса озвучки ремейка Dead Space

Не так давно, студия GamesVoice провела онлайн-презентацию VoiceCon где, в том числе, продемонстрировали русскую локализацию ремейка Dead Space, а сегодня была опубликована подборка видео рабочего процесса из сеансов записи актёров.
Мы направляем все усилия на то, чтобы полная локализация проекта (текст + звук) была выпущена как можно скорее. По технической части уже есть определённые успехи, но нужно ещё немного времени, чтобы преодолеть оставшиеся трудности. Конкретику о сроках сообщим сразу, как это станет возможно.
Авторы напомнили о сборе средств на русскую озвучку Star Wars Jedi Survivor, осталось добрать менее 10%.
Уже почти год прошел как вы собрали деньги... а тут наклейку нам кинуть , типо ПИРАМИДА - МММ ?! Су.а
Печально они её в августе планировали выпустить,ну ладно подожду,очень хочется уже с озвучкой пройти.
Ты игру купил что ли?
Шёл 2030 год, студия GamesVoice всё ещё показывала видео рабочего процесса озвучки.