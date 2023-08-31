на главную
об игре
Dead Space 13.10.2008
9.2 4 442 оценки

Студия GamesVoice показала видео рабочего процесса озвучки ремейка Dead Space

©
butcher69
Новости

Не так давно, студия GamesVoice провела онлайн-презентацию VoiceCon где, в том числе, продемонстрировали русскую локализацию ремейка Dead Space, а сегодня была опубликована подборка видео рабочего процесса из сеансов записи актёров.

Мы направляем все усилия на то, чтобы полная локализация проекта (текст + звук) была выпущена как можно скорее. По технической части уже есть определённые успехи, но нужно ещё немного времени, чтобы преодолеть оставшиеся трудности. Конкретику о сроках сообщим сразу, как это станет возможно.

Авторы напомнили о сборе средств на русскую озвучку Star Wars Jedi Survivor, осталось добрать менее 10%.

-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Adamantokha_00

Уже почти год прошел как вы собрали деньги... а тут наклейку нам кинуть , типо ПИРАМИДА - МММ ?! Су.а

1
saa0891

Печально они её в августе планировали выпустить,ну ладно подожду,очень хочется уже с озвучкой пройти.

-1
danilukHF

Ты игру купил что ли?

0
Zodiac169

Шёл 2030 год, студия GamesVoice всё ещё показывала видео рабочего процесса озвучки.

-1