Инженер Valve использовал ChatGPT для улучшения матчмейкинга в Deadlock

Нейросеть помогла создать новый алгоритм для подбора игроков.
Один из программистов Valve Флетчер Данн рассказал об использовании ChatGPT в работе над шутером Deadlock. Инженер описал чат-боту гипотетический алгоритм для подбора игроков в матч и попросил подобрать ему что-нибудь похожее.
ChatGPT после запроса нашел уже существующее решение — венгерский алгоритм, разработанный в 1955 году. Он полностью соответствует указанным спецификациям, поэтому на его основе и поменяли матчмейкинг в Deadlock.
По данным опроса, проведенного на GDC 2024, больше половины разработчиков игр уже используют искусственный интеллект. Обычно геймеры узнают только о проблемах со злоупотреблением генеративным ИИ для замены актеров озвучки или создания иллюстраций. Флетчер Данн показал, что нейросеть может пригодиться и для работы, о которой игроки даже не подозревают.
Я всегда не понимал как у всех игр волько настолько отвратный матчмейкинг. Но если их разработчикам нужен искусственный интеллект, чтобы обнаружить самый известный алгоритм для решения проблемы назначений, то это очень многое объясняет.
Если у вас нет ноги — вам нужна искусственная. С интеллектом похоже примерно также.
Значит кто-то "скормил" этот алгоритм для ИИ, а потом кто-то его нашёл. ))
Игра кст не плохоя, но лучше бы была от 1 лица. Стрельба пздц неудобная как по мне
хрень, а не игра