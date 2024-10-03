Инженер Valve использовал ChatGPT для улучшения матчмейкинга в Deadlock

Нейросеть помогла создать новый алгоритм для подбора игроков.

Один из программистов Valve Флетчер Данн рассказал об использовании ChatGPT в работе над шутером Deadlock. Инженер описал чат-боту гипотетический алгоритм для подбора игроков в матч и попросил подобрать ему что-нибудь похожее.

ChatGPT после запроса нашел уже существующее решение — венгерский алгоритм, разработанный в 1955 году. Он полностью соответствует указанным спецификациям, поэтому на его основе и поменяли матчмейкинг в Deadlock.

По данным опроса, проведенного на GDC 2024, больше половины разработчиков игр уже используют искусственный интеллект. Обычно геймеры узнают только о проблемах со злоупотреблением генеративным ИИ для замены актеров озвучки или создания иллюстраций. Флетчер Данн показал, что нейросеть может пригодиться и для работы, о которой игроки даже не подозревают.