Утечка информации о Deadlock не ограничилась скриншотом - в интернете также появился геймплей из ранней версии игры

В последнее время загадочный проект Deadlock от Valve находится в центре внимания игрового сообщества благодаря многочисленным утечкам информации. Вслед за недавно опубликованным скриншотом из ранней версии игры, известной под названием Neon Prime, в интернете появился и короткий геймплейный ролик, демонстрирующий некоторые особенности игрового процесса.

В ролике можно увидеть стрельбу — персонаж игрока активно передвигается по футуристической локации, ведя огонь по противникам. Ещё одной интересной деталью стала система перемещения на так называемых «воздушных рельсах». В какой-то момент герой запрыгивает на светящуюся линию, парящую в воздухе, и стремительно скользит по ней, преодолевая значительные расстояния.

Ближе к концу ролика персонаж попадает в некое подобие магазина или станции модификаций. Судя по всему, здесь приобретаются различные улучшения и настраивается герой в соответствии со своим стилем игры.

Конечно, стоит помнить, что представленный геймплей явно взят из прототипной версии игры.