Скриншот из ранней версии Deadlock от Valve показывает, что игра изначально имела другой художественный стиль

В интернете продолжают появляться любопытные подробности о загадочном проекте Deadlock, разрабатываемом компанией Valve. На этот раз в сеть просочился скриншот из ранней версии игры, когда она ещё носила рабочее название Neon Prime и обладала совершенно иным визуальным стилем.

Судя по всему, изображение было опубликовано одним из участников закрытого тестирования Deadlock. Благодаря этой утечке у нас появилась возможность заглянуть в прошлое и увидеть, как выглядела Deadlock на ранних этапах разработки.

Самое заметное отличие Neon Prime от текущей версии Deadlock — это цветовая палитра. Мир игры выглядит гораздо более ярким и красочным, с обилием неоновых оттенков и футуристических элементов. Локации Neon Prime не так сильно напоминают знакомые места из вселенных Half-Life и Team Fortress, а скорее создают ощущение совершенно нового, самобытного сеттинга.

Впрочем, несмотря на визуальные различия, концепция игры, похоже, осталась неизменной. Скриншот даёт понять, что уже тогда Neon Prime задумывалась как многопользовательский экшен, где игрокам предстояло сражаться друг против друга на динамичных аренах.

На данный момент Valve хранит молчание относительно Deadlock и никак не комментирует многочисленные утечки, связанные с игрой. Неизвестно, когда именно состоится официальный анонс проекта и в каком виде он предстанет перед публикой.