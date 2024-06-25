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Deadlock TBA
Экшен, Мультиплеер, Шутер, MOBA, От третьего лица
4.7 27 оценок

В сети появилось 15 минут игрового процесса из новой альфа-версии Deadlock

Gutsz
Новости

Сетевой экшен-шутер Deadlock от студии Valve до сих пор держится в секрете самими разработчиками. Тем временем в открытый доступ продолжает поступать новая информация о проекте и сливы геймплея. На этот раз нам предлагают оценить обновленный баланс персонажей и способностей в новой альфа-версии игры.

Утверждается, что опубликованная запись геймплея Deadlock была сделана на новой сборке игры. По словам автора утечки, недавно Valve запустила новое закрытое тестирование. В этой версии разработчики уделили особое внимание балансу персонажей и общей динамике сражений. Само тестирование предназначалось для киберспортсменов разного уровня, чтобы узнать их профессиональное мнение.

У Deadlock по-прежнему нет даты релиза, однако некоторые фанаты уже начали разбирать интересный лор игры. Предположительно, официальный анонс игры может состояться до конца этого года, а доступной для игры её сделают в начале 2025 года.

-3
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Гемор

Какая-то мультяшная вырвиглазная муть, где полэкрана завалено циферками и иконками в стиле овердроч и суицидальный сквад.

1
ratte88

Геморой, спокуха, пока игра неплоха.

-3
Гемор ratte88

Это все гемор для меня.

-1
Без негатива
Какая-то мультяшная вырвиглазная муть, где полэкрана завалено циферками и иконками в стиле овердроч и суицидальный сквад.

Дота со стрельбой, причем весьма кривой и унылой

0
Без негатива ratte88
Геморой, спокуха, пока игра неплоха.

Прямо как

0
ratte88 Без негатива

Ты же понимаешь, что ты сейчас себя показываешь, как малолетнего идиoта, пытаясь в роли аргумента предъявить одну неудачную игру, из 10-15, сколько их там было в сумме. При том, что чуть ли не каждая игра от валва вошла в анналы игровой истории.

-1
Без негатива

Очередная дохлая игра от Габена, не умеют они делать нормальные сетевухи, ту же кс и доту они просто выкупили у создателей, что лишний раз это доказывает

0
ratte88

Держу в курсе, единственную игру, котороую сделали Стим и Гейб - первая халва. Остальное - не их разработка. Но они дали жизнь и свет этим играм, которые до сих пор живы.

-2
RavinSakara

Кто-то додумался Overwatch сделать от 3-rd лица?

0
вупсич пупсич

Это не первая игра по овервотчу от 3 лица, но название той подделки я даже не запомнил. Это вторая или третья по счету.

0