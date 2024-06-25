В сети появилось 15 минут игрового процесса из новой альфа-версии Deadlock

Сетевой экшен-шутер Deadlock от студии Valve до сих пор держится в секрете самими разработчиками. Тем временем в открытый доступ продолжает поступать новая информация о проекте и сливы геймплея. На этот раз нам предлагают оценить обновленный баланс персонажей и способностей в новой альфа-версии игры.
Утверждается, что опубликованная запись геймплея Deadlock была сделана на новой сборке игры. По словам автора утечки, недавно Valve запустила новое закрытое тестирование. В этой версии разработчики уделили особое внимание балансу персонажей и общей динамике сражений. Само тестирование предназначалось для киберспортсменов разного уровня, чтобы узнать их профессиональное мнение.
У Deadlock по-прежнему нет даты релиза, однако некоторые фанаты уже начали разбирать интересный лор игры. Предположительно, официальный анонс игры может состояться до конца этого года, а доступной для игры её сделают в начале 2025 года.
Какая-то мультяшная вырвиглазная муть, где полэкрана завалено циферками и иконками в стиле овердроч и суицидальный сквад.
Геморой, спокуха, пока игра неплоха.
Это все гемор для меня.
Дота со стрельбой, причем весьма кривой и унылой
Прямо как
Ты же понимаешь, что ты сейчас себя показываешь, как малолетнего идиoта, пытаясь в роли аргумента предъявить одну неудачную игру, из 10-15, сколько их там было в сумме. При том, что чуть ли не каждая игра от валва вошла в анналы игровой истории.
Очередная дохлая игра от Габена, не умеют они делать нормальные сетевухи, ту же кс и доту они просто выкупили у создателей, что лишний раз это доказывает
Держу в курсе, единственную игру, котороую сделали Стим и Гейб - первая халва. Остальное - не их разработка. Но они дали жизнь и свет этим играм, которые до сих пор живы.
Кто-то додумался Overwatch сделать от 3-rd лица?
Это не первая игра по овервотчу от 3 лица, но название той подделки я даже не запомнил. Это вторая или третья по счету.