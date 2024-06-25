В сети появилось 15 минут игрового процесса из новой альфа-версии Deadlock

Сетевой экшен-шутер Deadlock от студии Valve до сих пор держится в секрете самими разработчиками. Тем временем в открытый доступ продолжает поступать новая информация о проекте и сливы геймплея. На этот раз нам предлагают оценить обновленный баланс персонажей и способностей в новой альфа-версии игры.

Утверждается, что опубликованная запись геймплея Deadlock была сделана на новой сборке игры. По словам автора утечки, недавно Valve запустила новое закрытое тестирование. В этой версии разработчики уделили особое внимание балансу персонажей и общей динамике сражений. Само тестирование предназначалось для киберспортсменов разного уровня, чтобы узнать их профессиональное мнение.

У Deadlock по-прежнему нет даты релиза, однако некоторые фанаты уже начали разбирать интересный лор игры. Предположительно, официальный анонс игры может состояться до конца этого года, а доступной для игры её сделают в начале 2025 года.