Valve отказывается от регулярных обновлений Deadlock в пользу более крупных патчей

В Valve пересмотрели свой подход к обновлениям шутера Deadlock. Один из разработчиков игры, известный под ником Yoshi, рассказал об этом на Discord-сервере проекта.

Оказалось, что выпускать крупные патчи каждые две недели не так уж удобно. Команда просто не успевала как следует проверить все изменения, да и игрокам требовалось больше времени, чтобы разобраться с новинками. В итоге от строгого графика решили отказаться. Обновления теперь будут выходить пореже, зато станут масштабнее. Ну а если найдутся серьёзные ошибки, их исправят сразу же, не дожидаясь следующего большого патча.

Сама игра пока что доступна только по приглашениям, и когда она откроется для всех — неизвестно.