Разработчики Deadside рассказали о грядущих нововведениях, над которыми сейчас ведется работа ©

Еще в апреле шутер с элементами выживания Deadside получил долгожданное обновление с расширением карты и водным транспортом, а теперь авторы поделились новыми наработками, которые можно ожидать в скором времени. В одном из грядущих патчей игроки получат тактическое преимущество в PvP-сражениях, ведь в их руки попадут настоящие дымовые гранаты. Теперь бойцы смогут без потерь перебегать с одной точки в более безопасную, не переживая о прицельном огне со стороны. Однако не стоит забывать, что противники могут открыть стрельбу прямо в дым, поэтому вероятность быть раненым по-прежнему остается.

В Deadside появится новый вид лодок, а именно надувные. По словам разработчиков, они более маневренные, издают меньше шума, а также такой транспорт проще спрятать. При всем при этом они имеют меньшую прочность, а максимальная вместимость всего до двух игроков.

Боитесь, что вашу лодку угонят? Не беда! Теперь на них можно будет установить кодовый замок, который не является тем же устройством, которое используется для дверей на базах. Его можно создать самостоятельно или же приобрести у торговца в "Зеленой зоне".

Вместе с надувными лодками появится и новая активность в виде рыбалки. Теперь мы сможем взять удочку, отплыть подальше от берега и насладиться ловлей рыбы в одиночку или с друзьями. Приготовить же улов можно будет на костре.

Помимо всего прочего, в разработке находится новый пистолет-пулемет PP-3000, новые облики для оружие и еще многое другое.