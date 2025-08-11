ЧАТ ИГРЫ
Deadzone: Rogue 30.04.2025
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Научная фантастика
7.7 19 оценок

Разработчики шутера Deadzone: Rogue сообщили, что игра вышла из раннего доступа

KoRnEr KoRnEr

Deadzone: Rogue сегодня получит патч 1.0 с массой свежего контента: новая Зона и много прочих новшеств, над которыми команда Prophecy Games работала последние месяцы. На сегодня проект имеет преимущественно положительные отзывы в Steam.

Deadzone: Rogue – динамичный FPS-шутер в жанре "околорогалик", действие которого происходит в глубоком космосе. Прорывайтесь сквозь орды врагов с помощью разрушительного оружия. Определите свой стиль боя с помощью мощных дополнений и улучшений. Раскройте фрагменты вашего прошлого, собравая кусочки правды о миссии. Воевать. Умирать. Воскрешаться. Повторять.

Deadzone: Rogue также выйдет на PS5 и Xbox Series в сентябре, а сейчас можно опробовать бесплатную демоверсию.

